'Sessiz İstila' tartışması: Bakan Yardımcısı, Ümit Özdağ, Sinan Oğan, Sabahat Akkiraz..

İstanbul'un mülteciler tarafından etki altına alındığını anlatan "Sessiz İstila" filminin yapımcısı Hande Karacasu gözaltına alındı. Hande Karacasu gelen tepkilerin ardından serbest bırakıldı.

Gözaltına alındığında filmin izlenmesi 500 bin olan Karacasu’nun çalışması bir gecede 1 milyon izlenmeye ulaştı.

Emniyetten yapılan açıklamada “Bahse konu video içeriğinde sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili bilgileri manipüle edip gerçekleri çarpıtarak yayınlayan H.K. isimli şahıs Sakarya’da, ayrıca Suriyeli sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan ‘militer doktroin’ rumuzlu hesabın yöneticisi olduğu değerlendirilen H.D. isimli şahıs ise İstanbul’da yakalanarak adli işlemlere başlanılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Emniyet, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada Emniyet, provokatif görüntülerin paylaşıldığı hesapların kendilerini Afgan ve Pakistanlı olarak gösterdiğini belirtmişti.

Emniyet, internet ortamında kolaylıkla elde edilebilecek provokatif görüntülerin paylaşıldığı hesapların Türkiye’de iç karışıklık çıkarma amacıyla faaliyet gösterdiğini bildirerek soruşturma başlatıldığını aktarmıştı.

Ümit Özdağ: Parasını verdim

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Karacasu’nun gözaltına alınmasının ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Twitter adresinden filmin yapım masraflarını kendisinin karşıladığını dile getiren Ümit Özdağ, “H.Karacasu tarafından çekilen Sessiz İstila adlı kısa belgesel kendisine benim tarafımdan sipariş olarak verilmiştir. Yapım masraflarını ben karşıladım. Senaryoyu ben onayladım. H. Karacasu, kontrolsüz göçün sonuçlarını gösterdi. Suriyeliler “halk” değil. Misafir. Kin/düşmanlık yok” ifadelerini paylaştı.

Tartışma çıktı

Ümit Özdağ’ın bu mesajının ardından İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı’dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Ümit Özdağ’ı hedef alan Çataklı, “Ümit Özdağ, Sinan Ogan, Bengi Başer gibi sözümona akademik ünvan taşıyan bazıları Türkiye’de 8 milyon, 10 milyon Suriyeli olduğu yalanını yayıyor, yabancı düşmanlığı yapıyorlar. Yazık, insanlık adına bunlardan utanıyorum. Haklarında Göç İdaremiz suç duyurusunda bulunacaktır” ifadelerini Twitter hesabından paylaştı.

Bu paylaşıma ise Ümit Özdağ yeniden yanıt verdi.

Özdağ, İçişleri Bakan Yardımcısına verdiği yanıtta, “Suç duyurusunda bulunmayan namerttir. Asıl siz Türk Milleti’nin milli vicdanı tarafından Türk tarih mahkemesinde yargılanıp mahkum olacaksınız. Emperyalist bir iç savaş projesinin taşeronluğunu yapıyorsunuz. Türkiye’nin milli kimliğine suikast düzenliyorsunuz” diye yazdı.

İsmail Çataklı’ya bir yanıt da Sinan Oğan’dan geldi.

Sinan paylaşımında, “Sözüm ona bakan yardımcısı İsmail Çataklı, Göç İdarenizin başkanını da alın gelin milletin huzurunda konuşalım, bakalım kim doğru söylüyor, kim milletten bilgi saklıyor! Sen devlet memurusun önce adabınla konuş! Biz yabancı düşmanlığı yapmıyoruz, sen Türk düşmanlığı yapıyorsun!” ifadelerini kullandı.

Sabahat Akkiraz'dan tepki

Sabahat Akkiraz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hükümetin mülteci politikasını eleştirerek şunları yazdı:

“Yazıp yazıp siliyorum; Kendi halkını, insanını, sınırlarını, kültürünü, yaşam tarzını savunmak artık ırkçılık sayılıyor. Ülkemiz #sessizistila ediliyor ve buna ses edince de ırkçı oluyoruz öyle mi? Bu suçlamayı yapanlar vize almadan başka bir ülkeye gitsinler de o zaman konuşsunlar.”

'Bıçak kemiğe dayandı'

Muharrem İnce de "Sığınmacıların yarattığı sorunlara karşı üç maymunu oynayanlar, bu sorunu gündeme getiren bir kısa filme ve Hande Karacasu’ya bile tahammül edemiyor. Güneş balçıkla sıvanmaz. Bıçak kemiğe dayandı." dedi.