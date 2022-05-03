Sessiz İstila filmiyle gündemdeydi: Gazeteci Hande Karacasu gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), ‘Sessiz İstila’ adlı sığınmacı karşıtı kısa filmin yapımcısı Hande Karacasu ve ‘Militer Doktrin’ isimli Twitter hesabının yöneticisi olduğu öne sürülen H.D.’nin gözaltına alındığını bildirdi.

Karacasu’nun dün Youtube hesabı üzerinden paylaşılan kısa film, 3 Mayıs 2043’te geçiyor. Kısa filmde doktor olduğu anlaşılan bir genç, sığınmacıların ‘işgal ettiği’ Türkiye’de anne ve babasına geçmişte ‘gerekli tepkiyi göstermedikleri için’ sitem ediyor.

Video, Karacasu’nun sığınmacı karşıtı bir monolog sonrası okuduğu Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençliğe Hitabe’sinin bir kısmıyla son buluyor.

Emniyet’in açıklamasında söz konusu kısa filmin ‘sığınmacılarla ilgili bilgileri manipüle edip çarpıttığı’ öne sürüldü. Karacasu’nun Sakarya’da gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca sığınmacılarla ilgili ‘provokatif gönderiler paylaştığı’ iddia edilen ‘Militer Doktrin’ adlı hesabın yöneticisi olduğu değerlendirilen şahsın da İstanbul’da gözaltına alındığı kaydedildi.