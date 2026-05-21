Sermayeye teşvik paketi Meclis'ten geçti: Kara para girişinin önü açılıyor

TBMM Genel Kurulu dün Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, "varlık barışı" ile ilgili düzenlemeler ve İstanbul Finans Merkezi bünyesindeki firmalara vergi avantajları sağlayan, ayrıca SGK’ye borç taksitlerinin 36 aydan 72 aya çıkarılmasını öngören Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşülmesi tamamlandı.

Kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Kabul edilen düzenlemeye göre; "üretim ve ihracatı desteklemek amacıyla" kurumlar vergisi oranlarında indirim yapılacak. İmal ettikleri malları doğrudan ihraç eden kurumların ihracat kazançlarına uygulanacak kurumlar vergisi oranı yüzde 9’a, diğer ihracatçı kurumların oranı ise yüzde 14’e indirilecek.

ANKA'nın haberine göre, kanunla, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da değişiklik yapıldı. Buna göre, amme borcunun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki ya da haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş ve teminat gösterilmiş olmak şartıyla, alacaklı amme idaresince veya yetkili kılacağı makamlarca amme alacağı 72 ayı geçmemek üzere ve faiz alınarak tecil olunabilecek.

Kanunla birlikte Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’na eklenen düzenleme kapsamında “Nitelikli Hizmet Merkezi” tanımı getirildi. En az üç ülkede faaliyet gösteren ve yıllık hasılatının yüzde 80’ini yurtdışındaki ilişkili şirketlerden elde eden sermaye şirketleri bu kapsamda değerlendirilecek. Bu merkezlerde çalışan personele gelir vergisi ve damga vergisi istisnası uygulanacak. Ayrıca bu şirketlerin kazançlarına yönelik kurumlar vergisi indirimi oranı yüzde 95’e kadar çıkarılırken, İstanbul Finans Merkezi kapsamındaki şirketler için bu oran yüzde 100 olarak uygulanacak.

Yurtdışı kazançları 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf

Yasalaşan düzenlemeyle birlikte Türkiye’ye yeni yerleşen kişilere de önemli vergi avantajları sağlandı.

Son üç yılda Türkiye’de mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişilerin yurtdışı kazançları 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf tutulacak. Bu hüküm kapsamındaki gerçek kişilerin bu kapsama girmeden önce, Türkiye'de elde ettiği gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı veya değer artışı kazancı nedeniyle mükellefiyetinin bulunması bu istisnadan yararlanmasına engel teşkil etmeyecek. Bu kazanç ve iratlar için yıllık beyanname verilmeyecek, diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmeyecek. İstisna kazanç ve iratlara ilişkin gider ve maliyetler, vergiye tabi kazanç ve iratların tespitinde dikkate alınmayacak.

Gelir Vergisi Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu'nda tanımlanan nitelikli hizmet merkezlerinde istihdam edilen nitelikli hizmet personelinin ücretlerinin brüt asgari ücretin 3 katını aşmayan kısmı için Endüstri Bölgeleri Kanunu kapsamında kurulan endüstri bölgelerinde, bölgenin yabancı yatırım yoğunluğuna göre Cumhurbaşkanınca uygun bulunanlar ile katılımcı belgesi alarak İstanbul Finans Merkezinde faaliyet gösteren nitelikli hizmet merkezleri açısından brüt asgari ücretin 5 katı gelir vergisi istisnası uygulanacak.

Mevcut kanuna 'nitelikli hizmet merkezi' düzenlemesi

Kanunla, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu'na "Nitelikli hizmet merkezi" başlığıyla yeni hükümler ilave edildi.

Buna göre, nitelikli hizmet merkezi, en az 3 farklı ülkede aktif olarak faaliyet gösteren, ilişkili şirket veya şirketler topluluğuna yönelik hizmet sunmak ve ikinci fıkrada belirtilen faaliyetleri yapmak üzere kurulan, yıllık hasılatlarının en az yüzde 80'ini yurtdışındaki ilişkili şirketlerden veya şirketler topluluğundan elde eden sermaye şirketlerini ifade edecek.

Bu merkezler, finansal danışmanlık, stratejik yönetim danışmanlığı, risk yönetimi, nakit ve likidite yönetimi, fonlama ve borçlanma işlemleri, yatırım ve sermaye yapısı planlaması, bütçeleme, finansal raporlama ve analiz, uluslararası muhasebe ve uyum, denetim, dijital dönüşüm ve teknoloji danışmanlığı, yatırım ve veri analizi, hukuk danışmanlığı yurtiçi faaliyetlere veya Türk hukukuna yönelik hukuk danışmanlığı, sadece Avukatlık Kanunu kapsamında hizmet verebilecek avukat veya avukat ortaklığından alınmak suretiyle, tanıtım, marka yönetimi, insan kaynakları ve eğitim hizmetleri ile bu hizmetlere ilişkin koordinasyon ve yönetim hizmetini; satış, satış sonrası destek, teknik destek, araştırma ve geliştirme, dış tedarik, yeni geliştirilen ürünlerin test edilmesi, laboratuvar hizmetleri gibi faaliyetlere ilişkin koordinasyon ve yönetim hizmetini sunacak.

Kurumlar Vergisi Kanunu'nda değişiklik

Kanunla, Kurumlar Vergisi Kanunu'nda da değişiklik yapıldı.

Buna göre, yurtdışından satın alınan malların Türkiye'ye getirilmeksizin yurtdışında satılmasından veya yurtdışında gerçekleşen mal alım satımlarına aracılık edilmesinden sağlanan kazançların indirim oranı yüzde 95, Endüstri Bölgeleri Kanunu kapsamında kurulan endüstri bölgelerinden, bölgenin yabancı yatırım yoğunluğuna göre Cumhurbaşkanınca uygun bulunanlar ile İstanbul Finans Merkezi Kanunu hükümlerine göre katılımcı belgesi alarak İstanbul Finans Merkezi Bölgesinde faaliyette bulunan kurumlar bakımından bu oran yüzde 100 olacak.