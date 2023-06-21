Sermaye Ukrayna'da 'yatırım fırsatı' arıyor: Londra'daki konferansa Hakan Fidan da katılıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2023 Ukrayna İyileştirme Konferansı'na katılmak için dün akşam saatlerinde Londra'ya gitti.

Fidan Londra'daki temasları kapsamında bugün Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Løkke Rasmussen, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ve Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile görüştü. Fidan'ın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

Zelenskiy çevrim içi bağlandı, 'iş dünyası'na seslendi

İngiltere ve Ukrayna tarafından başkent Londra'da ortaklaşa düzenlenen "2023 Ukrayna İyileştirme Konferansı"nın açılışında, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve konferansa çevrim içi bağlanan Zelenskiy konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, iş dünyasının Ukrayna'da yeniden inşa edilenin yıkılmayacağından emin olması gerektiğini belirterek, "Biz, Ukrayna'yı koruyoruz ve bu sayede özgürlüğü de koruyoruz. Ukrayna'yı inşa ettiğimizde özgürlüğü de inşa edeceğiz" ifadesini kullandı.

Ukrayna'yı inşa ettiklerinde ülkeyi, bölgeyi, kıtayı ve dünyayı inşa edeceklerini öne süren Zelenskiy, bunu "küresel bir görev" diye niteledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın, Ukrayna tahıl ürünlerinin önemini ortaya koyduğunu söyleyen Zelenskiy, dünyanın, Rus fosil yakıtlara olan bağımlılığına işaret ederek "Gerçek enerji istikrarını garanti eden yeşil enerjidir. Ukrayna, kilit tedarikçilerden biri olabilir ve olacaktır" dedi.

Zelenskiy, lityum gibi modern ekonomiler için kritik kaynakların ülkesinde mevcut olduğunu dile getirdi.

'Ukrayna AB'yi birleştirdi'

Ukrayna Devlet Başkanı, "Ukrayna'yı inşa ederek bir ülkeden çok daha fazlasını inşa ediyoruz, bizim neslimizin yaşamında ve bizden sonra olacağı gibi bir dünya inşa ediyoruz" ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna'nın, Avrupa Birliği'ni (AB) daha önce hiç olmadığı kadar birleşik hale getirmeyi başardığını savundu.

Sunak: Zelenskiy hükümeti reformlar yapmaya kararlı

İngiltere Başbakanı Sunak da konuşmasında, Bahmut ve Mariupol'da görüldüğü üzere Rusya'nın alamadığını yok etmeye çalışacağını öne sürerek, "Aynı şeyi Ukrayna'nın ekonomisine de yapmak istiyorlar" dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın, geçen yıl Ukrayna'nın gayri safi yurt içi hasılasında (GSYH) yüzde 29'luk bir düşüşe neden olduğuna işaret eden Sunak, ancak saldırı tehdidine rağmen Kiev sokaklarında insanların hayatlarına ve işlerine devam ettiğini söyledi.

Sunak, Zelenskiy hükümetinin, "daha açık, şeffaf ve yatırıma hazır olmak için reformlar yapmaya kararlı olduğunu" ifade ederek, Ukrayna'nın "canlı, dinamik ve bastırılmayı reddeden bir Avrupa ülkesi" olduğunu kaydetti.

'Ukrayna'nın karşı taarruzuna destek sürecek'

Başbakan Sunak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla müttefiklerimizle Ukrayna'nın savunmasına ve karşı taarruzuna desteğimizi sürdüreceğiz ve bu savaşı kazanmaya devam ettikleri sürece Ukrayna'nın yanında olacağız. Barışı kazandıklarında ve hak ettikleri geleceği inşa etmek için tüm yaratıcılıklarını ve meydan okumalarını kullandıklarında Ukrayna'nın yanında olacağız. Bunu gerçekleştirmek için bugün burada bulunan hükümetler, uluslararası finans kuruluşları ve iş dünyası liderlerinden oluşan bir ortaklık kurmalıyız.”

3 milyar dolarlık kredi garantisi

Sunak, İngiliz hükümetinin üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini dile getirerek, "Bugün Ukrayna ekonomisini desteklemek üzere çok yıllı bir taahhüdü açıklamaktan gurur duyuyorum. Gelecek 3 yıl boyunca 3 milyar dolar değerinde kredi garantisi sağlayacağız" diye konuştu.

İngiltere ve Ukrayna tarafından ortaklaşa düzenlenen "2023 Ukrayna İyileştirme Konferansı", sonuncusu geçen yıl 4-5 Temmuz'da İsviçre'nin işbirliğinde Lugano şehrinde yapılan yıllık etkinliklerin devamını teşkil ediyor.

Sermaye temsilcileri Ukrayna'da yatırım fırsatlarını görüşüyor

Söz konusu konferanslar, Ukrayna'nın kalkınmasına ve savaş sonrası yeniden inşasına odaklanıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, konferansa katılan isimler arasında yer alıyor.

Konferansta, Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ediyor.

Uluslararası finans kuruluşları, sermaye temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının da yer aldığı 2 gün sürecek konferansta, Ukrayna'da özel finansmanı harekete geçirmek için "yatırım fırsatları" ve "risk azaltma mekanizmaları"nın yanı sıra "ülkenin beşeri sermayesinin iyileştirilmesine yönelik yatırımlar" da görüşülecek. (AA)