Sermaye Höyük'te halka rağmen madende ısrarlı

Türkiye genelinde maden işletilmesine karar verilen 766 sahadan 9 tanesi Hatay iline düştü. Bunlardan ikisi Hatay ili Arsuz ilçesi Höyük (köyü) mahallesinde, biri Tülek’te, biri Tatarlı’da, biri Avcılarsuyu’nda, biri de Kale’de planlanmıştır. Kale’de krom işletmeleri faal durumdadır.

Arsuz mahalle muhtarları, Çevre dernekleri, sendikalar, Arsuz Belediye Başkanı, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları ile M.K.Ü akademisyenleri sürecin başından beri maden işletmelerinin çevrede yarattığı onarılmaz etkileri dillendirmelerine rağmen çalışmalar devam etmektedir.

Arsuz ilçesi Höyük mahallesinde işletilecek olan iki ayrı krom madeni sahası ile ilgili gelişmelere gelelim.

Daha ÇED toplantıları yapılmadan önce ormanlar ihaleye verilerek tıraşlanmaya başlanmıştı bile.

İlk ÇED toplantısı 12 Ekim 2020 de kararlaştırıldı. Halk meydanda toplanmaya başladıktan sonra jandarmalar her taraftan yolu kapatarak toplantının ertelendiğini bildirdiler. Buna rağmen halk, STK ve parti temsilcileri, Belediye Başkanı konuşmalar yaptı ve maden istemediklerini belirttiler. Muhtarlar ile halkımız da seslerini duyurdular. Toplantı amacına ulaşmıştı. Bunda MADENE HAYIR oluşumunun katkısı büyüktür. Şimdi bu oluşum dernekleşerek faaliyetlerine daha geniş çerçevede devam ediyor.

20.01.2021’de yapılmasına karar verilen ÇED toplantısı halkın talebi üzerine ve pandemi nedeniyle ertelendi. Bu arada muhtarın önderliğinde halk, krom madeni faaliyetlerinin durdurulması için toplu dilekçe verdi. Yanıt olumsuz geldi.

Ertelenen bu ÇED'in 18 Mart 2021 de yapılmasına karar verildi. Pandemi koşullarına ve ve Arsuz Kaymakamlığının toplantı ve gösteri yürüyüşü yasaklarına rağmen bir toplantı daha yapıldı. Yine çok katılımlı ve etkili bir toplantı oldu. ÇED toplantısının yaptırılmadığı ile ilgili tutanak tutturuldu. Halk rahatlamıştı. Ancak su uyur sermaye uyumaz. CROMMER şirketi de uyumadı. Devleti arkasına alan şirket şimdi tekrar saldırmaya hazırlanıyor.

12 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 14.00’da yeni bir ÇED kararı geldi. Bir gün sonra 13 Ocak Perşembe günü saat 12.30’da başka bir saha için ÇED kararı var. Anlaşılan o ki sermaye vazgeçmek istemiyor. Bu nedenle Höyük halkı ve onunla dayanışma içinde olan çevre halkı maden istemediğini daha gür bir sesle bir kez daha duyurmak zorunda kalacak.

Söylenecek tek şey var: Mücadele eden kazanır, hiç mücadele etmeyen zaten kaybetmiştir.