Germencik'te köylüler incir bahçelerine maden sondajına karşı yürüdü

İzmir ve Aydın illerinin sınırında yer alan Kartal Dağı'nın Germencik tarafında kalan Dağyeni Köyü'nde yaşayanlar incir bahçeleri içerisinde yapılan maden sondajlarına karşı dün kitlesel yürüyüş düzenledi.

Evrensel'in haberine göre yürüyüşe Aydın Çevre ve Kültür Platformu (AYÇEP) üyelerinin yanı sıra CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül de katıldı.

Sondaj alanlarında yapılan basın açıklamasında konuşan AYÇEP yönetiminden Ömer Ali Emek, "Atalarımızdan bize miras bırakılan zeytin, incir gibi ürünlerimiz ve birinci sınıf tarım topraklarımız hızlı şekilde ya maden şirketlerine ya da jeotermal şirketlerinin yağmasına açılmakta. Tarım yapılamaz hale gelen köylüler, ata topraklarını terk ederek şehirlerde kölelik, işsizlik sarmalına hapis edilmektedir. Madran Dağı’nın yağmasını tamamlayanlar şimdi yeni yer arayışlarını sürdürmekte ve Kartal Dağı’nı yeni yağma alanı olarak hazırlamaktadır" dedi.

MTA ekiplerinin Dağyeni köyünün yaylasında köylülerden olur almadan maden sondajlarına başladığını vurgulayan Emek, "Bu sondajlar yeraltı sularını ve çevredeki tarımsal ürün yetiştiriciliğini etkileyecek nitelikler taşımaktadır. Maden arama sondajının yapılan mevkii, yerleşim yerlerinin ve tarım yapılan arazilerin hemen yanı başındadır. Bunun yanı sıra yine sondaj yapılan mevkii, bu bölgede yer alan köylerin tek içme suyu kaynağının ortasında yer almaktadır. Nitekim bu içme suları geçmişte Efes Antik Kenti'ne kadar su sağlayan kaynaktır ve arkeolojik bir niteliği de bulunmaktadır" diye konuştu.

Söz konusu bölgede dünyanın en kaliteli incirlerinin yetiştiğini belirten Emek, "Bu bölge, madencilik faaliyetlerine kurban edilemeyecek kadar değerlidir. Bu değerin yok edilmemesi için direneceğiz, geleceğimizi kirlettirmeyeceğiz" dedi.