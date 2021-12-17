Aydın'da köylülerden RES eylemi: 'Memleket meselesi bu!'

Aydın Karacasu'da Ataköy ve Karacaören kırsal mahallelerinde yaşayan yurttaşlar, RES projesi için yapılan ÇED toplantısını protesto etti. Hacıhıdırlar Rüzgar Enerji Santrali (RES) ve Mobil Kırma Eleme Tesisi Projesi için halkın katılımı toplantısının Karacasu ayağı Karacasu ilçesinde yapıldı.

Projenin büyük bölümünün yürütüleceği Ataköy’e 10 kilometre, projenin devamının yer aldığı Karacaören’e 40 kilometre uzaklıkta Işıklar Mahallesi’nde düzenlenmesi eleştirilere neden olan toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri ile ÇED raporunu hazırlayan firma yetkilileri katıldı.

Işıklar İlkokulu’nun bahçesinde yapılan toplantı için okul bahçesinde toplanan çok sayıda yurttaş projeyi protesto etti. Ellerindeki pankartlarla slogan atan köylüler, "Havamıza, suyumuza, toprağımıza dokunmayın" dedi.

Yetkililer halkın katılmaması sebebiyle “toplantının yapılamadığı” ifadeleriyle tutanak tutup köyden ayrıldı. Öte yandan Denizli’ye bağlı Babadağ ilçesi Kıranyer Mahallesinde de aynı şirketin projesi için düzenlenecek toplantının halkın katılmaması sebebiyle düzenlenemediği öğrenildi.

'Dağımızı kimseye vermeyeceğiz'

Ataköy sakinlerinden Gülseren Aydın, "Biz Ataköyümüzün, topraklarını savunmaya geldik. Kimseye de yedirmeyeceğiz bunu. Bir iğne dahi çakılmasını istemiyoruz. Biz toprağımıza sahip çıkmak istiyoruz. Meyvemizi, sebzemizi yetiştiriyoruz. Bizim dağımız yerinde dursun, kimseye vermeyeceğiz dağımızı. Kolay yetişmedi o ağaçlar. Memleket meselesi bu. Havama, suyuma, toprağıma dokunma" dedi.

Ayşe Ekşi ise "Topraklarımızı kimseye vermek istemiyoruz. Benim bütün yiyeceğim o yaylalardan oluyor. Cana can, kana kan, dişe diş. Kimseye bir şey vermiyoruz" şeklinde konuştu. (ANKA)