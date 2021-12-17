Patlayan zehirli atık döküm sahasında eylem: 'Sorumlular yargılansın!'

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Karaayıt Köyünde bulunan Bilfer Madencilik'e ait demir madeni zenginleştirme tesisinin atık deposu bir yıl içinde ikinci kez çöktü. 12 Aralık günü meydana gelen felaket sonucunda zehirli atıklar Dikili, Bergama, Ayvalık ve Altınova ilçelerinin içme ve tarım suyunu karşılayan Madra Barajı'na karıştı.

Duruma tepki gösteren bölge halkı ve çevre örgütleri köy meydanından maden sahasının bulunduğu yere bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Felaketin üzerinden 5 gün geçmesine rağmen halen sessizliğini koruyan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konu hakkında açıklama yapması gerektiği belirtildi.

Basın açıklamasını okuyan Ayvalık Tabiat Platfotmu'dan Saadettin Karabulut, "Madra Barajı’nın yaşadığı büyük kirlilik, başta ekmeğini bu topraktan çıkaran köylünün, Ayvalık Halkının ve tüm canlıların yaşamını tehdit etmektedir. Bu baraj, Ayvalık, Altınova, Bergama ve Dikili’deki verimli tarım alanlarını sulamak ve Ayvalık’ın içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılmıştır" dedi.

'Yıllardır ÇED’den muaf olarak işletiliyor'

Açıklama şöyle:

"Karaaayıt Köyü’nün meralarına el konularak kurulan zenginleştirme tesisinin Madra Barajı'na sıfır konumdaki açık ocak kısmı yıllardır ÇED’den muaf olarak işletilmektedir. Maden ocağının kendisi baraj için büyük tehlike arz etmektedir. Doğal yaşamın, şirketlerin kârı uğruna feda edilmesi, kabul edilemez!

Bilfer Madencilik’in çevrede yarattığı tahribat tek değildir. Bölgede bulunan 6 tane köyün sularında yüksek oranda arsenik çıkması nedeniyle ilçe sağlık müdürlüğü tarafından bu sulara içilemez raporu verilmiş, kamuoyu baskısı üzerine BASKİ tarafından arsenik arıtma sistemi kurulmak zorunda kalınmıştır. Arseniğin sulara karışması için patlatma-sondaj gibi faaliyetler yürütülmesi gerekmektedir ve ne tesadüftür ki bu köylerin tam merkezinde bu maden vardır.

'Meralar köylüden alınarak madenciye tahsis edildi'

Madenin yarattığı gürültü ve toz Karaayıt köylülerini olumsuz etkilemekte, rüzgarlı havalarda köy toz baskısı altında kalmakta, hayvanlar düşük yapmakta ve ölmektedir. Yağışlı havalarda yağmur suları ile atıklar yeraltı sularına sızmaktadır. Sürekli genişleyen ve doymak bilmeyen madenin göz koyduğu meralar, mera komisyonunun oldubittileri ile köylüden alınarak madenciye tahsis edilmekte, halkın çıkarları değil şirket korunup kollanmaktadır.

Şirketin 2020 yılında başvurduğu, 'Ayvalık Bilfer Maden Atıkları Düzenli Depolama Tesisi Projesi' için ise tüm itirazlara rağmen 'ÇED Olumlu' kararı verildi. Ayvalık Tabiat Platformu ve Ayvalık Belediyesi tarafından açtığımız dava aleyhimize sonuçlansa da, temyiz hakkımızı kullanarak mücadelemizi sürdürüyoruz. Hukuksal sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.

'Ruhsat iptal edilsin!'

Su havzalarında ve korunan alanlarda asla maden işletmeciliği yapılmaması gerektiği yaşanan bu fekaletle bir kez daha açığa çıkmıştır. Doğal yaşama yönelen bu saldırı karşısında doğanın, kuşun, karıncanın, çiçeğin, insanın haklarını savunmaya hep birlikte devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Karaayıt köylüsü yalnız değildir!

Buradan, Karaayıt Köyü’nden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nı, Sağlık Bakanlığı’nı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı, Balıkesir Valiliği’ni, Cumhuriyet Savcılığı’nı acilen bir kez daha göreve çağırıyoruz: