Sergey Lavrov: AUKUS paktının oluşturulması Rusya-AB diyalogunu etkileyebilir

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Cumartesi günü yaptığı açıklamada, AUKUS paktının Moskova ile Brüksel arasındaki ilişkileri etkileyebileceğini söyledi.

Bakan, "Elbette orada olanların sonuçlarını hissedebiliyoruz. Bu, Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerimizi etkileyebilir, AB'nin tek bir büyük kıtada olmanın bariz jeopolitik ve jeostratejik avantajlarını kullanarak nihayet bizimle işbirliği yapma ilgisini harekete geçirebilir. - özellikle küresel kalkınmanın merkezi Asya bölgesine kaydığı göz önünde bulundurulduğunda" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Avustralya, ABD ve İngiltere arasında denizaltılarla ilgili anlaşmaya gelince: Genel olarak, Afganistan'dan uçuştan hemen sonra meydana gelen bu olay, kaçınılmaz olarak bu [Batı] ittifaklarının bir parçası olan kişilerin sorularını gündeme getiriyor. Ticari açıdan saldırıya ek olarak, muhtemelen bu ittifakların ne kadar güvenilir olduğunu ve Avrupa'nın stratejik özerkliği hakkındaki konuşmaların şimdi nasıl çok daha alakalı hale geldiğini düşünüyor" diye ekledi.

15 Eylül'de ABD Başkanı Joe Biden tarafından üç ülke arasında yeni bir askeri ittifağın kurulduğu duyuruldu. Pakt kapsamında Avustralya ABD ve İngiliz teknolojilerini kullanarak yeni bir nükleer denizaltı filosu inşa edecek.

Avustralya, Fransa ile yaptığı milyarlarca dolarlık denizaltı ihalesini iptal edince Canberra ve Paris arasında diplomatik kriz patlak verdi.