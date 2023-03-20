Serdar Savaş cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini duyurdu

'Partisiz ve Birleştirici Cumhurbaşkanı Adayı' sloganıyla çalışmalar yapan Dr. Serdar Savaş, adaylık ücreti ve imza için açıklanan süre sınırına tepki göstererek adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Savaş'ın yaptığı açıklama şöyle:

"Adaylığımı açıkladığım günden itibaren, medyanın, farklı kesimlerce desteklenen bütün organlarından kesin bir şekilde yasaklandım. Ayrıca yargısal, mali, idari ağır cezalara maruz bırakıldım.

Dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan ‘5 günde 100 bin imza toplama’ zorunluluğu, çok yüksek bir adaylık bedeli ödeme, propaganda süresinin çok kısa olması, tanıtım için izin verilmemesi gibi anti demokratik yöntemlerin uygulanması ve daha onlarca engel, baskı, sindirme, yıldırma faaliyetiyle, partisiz bir aday için fırsat eşitliği tamamen yok edilmiştir.

Bu koşullar altında adaylığımı bir sonraki seçime ertelemeyi daha gerçekçi bir karar olarak değerlendirdim.

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Ben ve dostlarım şu anda, gönüllerimiz ve vicdanlarımız rahat olarak vakur bir üzüntü içindeyiz."