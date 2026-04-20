Serdar Öktem suikastında soruşturma tamamlandı: Çeteler 'intikam' için ittifak kurmuş

6 Ekim 2025 tarihinde İstanbul Şişli’deki Büyükdere Caddesi üzerinde pusuya düşürülerek öldürülen. MHP'li avukat Serdar Öktem suikastına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonuçlandı.

Hazırlanan iddianamede, uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırının arkasında Daltonlar ve Gündoğmuşlar suç örgütlerinin bulunduğu tescillendi.

Habertürk'ün haberine göre, olayın ardından yürütülen teknik takip neticesinde, saldırganların eylemde kullandıkları çalıntı aracı Arnavutköy’de bir ormanlık alana terk ettikleri, silahları ise bir ağacın altına gizledikleri belirlendi.

Ormanlık alanda bir sırt çantası içerisinde saldırıda kullanılan iki adet kalaşnikof tüfek, iki adet ruhsatsız tabanca, kar maskeleri ve eldivenler ele geçirildi. Suikastı gerçekleştiren 5 şüphelinin, suç örgütleri tarafından bölgeye gönderilen bir ticari taksi içerisinde kaçmaya çalışırken yakalandığı bilgisi iddianameye yansıdı.

'İspanya’daki cinayetin intikamı'

Suikastın ardından her iki suç örgütü de sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamalarla saldırıyı üstlendi. İddianamede yer alan bilgilere göre örgütler, yaptıkları paylaşımlarda suikastın, İspanya’da öldürülen Daltonlar Suç Örgütü yöneticisi Caner Kocar’ın öldürülmesinin intikamı olduğunu savundu. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda, suikastın diğer suç örgütü liderlerine bir mesaj niteliği taşıdığı kaydedilerek, iddianamede "Bu eylem ile Casperlar Suç Örgütü Lideri Hamuş Atız olarak bilinen İsmail Atız’a ve Çirkinler Suç Örgütü Lideri Zuhat Altunç’a göndermeler yapıldığı" ifadelerine yer verildi.

Örgüt şemasının başında 'Siirtli Naci' var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çizilen örgüt şemasında, suikastın en üst basamağında azmettirici olarak kamuoyunda "Siirtli Naci" lakabıyla tanınan Naci Yılmaz yer aldı. Şemaya göre Yılmaz’ın altında, Rusya’da tutuklu bulunan Beratcan Gökdemir liderliğindeki Daltonlar ile yurt dışına firar eden Uğurcan Gündoğmuş liderliğindeki Gündoğmuşlar suç örgütleri bulunuyor.

İki örgütün Serdar Öktem suikastı için özel bir ittifak kurduğu, operasyonel kadroların ve tetikçilerin bu ittifak çerçevesinde bir araya getirildiği belirtildi. Gündoğmuşlar tarafında Furkan Kalıma yöneticiler arasında yer alırken, eylem kadrosunda Sidar Öz, Semih Aydın ve Devran Yıldırım gibi isimler bulundu. Daltonlar cephesinde ise yönetim kadrosunda Batıncan Gökdemir ve Murat Küçükyavuz gibi isimlerin, tetikçi kadrosunda ise Ejder Parlak ve Yusuf Karaoğuz’un yer aldığı saptandı.

10 günlük hazırlık ve başarısız girişimler

İddianamedeki detaylar, suikast timinin saldırıdan günler önce hazırlıklara başladığını ortaya koydu. Saldırıdan 10 gün önce Gaziantep’ten İstanbul’a getirilerek Esenyurt’taki bir hücre evine yerleştirilen örgüt üyelerinin, HTS verilerine göre 30 Eylül ile 6 Ekim tarihleri arasında defalarca keşif yaptığı saptandı.

Şüphelilerin bu süreçte Serdar Öktem’in evi ve iş yerinin çevresinde pusu kurdukları, ancak birkaç kez girişimde bulunmalarına rağmen her seferinde başarısız oldukları ifade edildi. Söz konusu suikast girişimi, 6 Ekim günü Öktem'in trafikte seyir halindeyken pusuya düşürülmesiyle gerçekleştirildi.