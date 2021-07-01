Serdar Ekşioğlu: Bu ülkede düzgün iş yapmanın bedeli bu mudur Sayın Cumhurbaşkanım?

Ülkücü mafya Sedat Peker'in, görüşme videosunu yayınladığı Serdar Ekşioğlu, akaryakıt şirketi Lazoil'in, Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK) tarafından kapatıldığını ardından batırıldığını iddia etti.

Ekşioğlu, Twitter hesabından "Öyle güzel ve dürüst iş yapan dağıtım şirketini sırf 60 bin ton yakıt satamadık diye #EPDK tarafından önce kapatıldı sonra batırdınız. Ama ne kadar kaçakçılıkla alakalı soruşturma yiyen şirket varsa hepsi açık. Yatacak yeriniz yok. Allahınızdan bulun" açıklamasını yaptı.

Ekşioğlu'nun paylaşımları şöyle:

"Bunca emeğe alın terine yazık değil mi? Bu ülke de düzgün iş yapmanın beledi bu mudur Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan?

Konuşacak çok şey var bundan sonra ve konuşacağım. 6 aydır bir tane muhatap bulamadım derdimi anlatacağım. Bu ülke de dürüst iş yapmanın bedeli buymuş arkadaş. 15 milyon kredi kullanmış bir şirket ve tek bir kuruş vergi ve SSK borcu olmayan bir dağıtım firması. Şimdi benim ekmeğime, emeğime çöktünüz. Bundan sonra EPDK Başkanı ve Petrol Dairesi Başkanı tarafından nasıl yavaş yavaş ve acı içinde batırıldığımı anlatacağım. Bundan sonrası benim için tufan.

“Sn Süleyman Soylu, siz de size bağlı olan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'ndan bilgi alabilirsiniz, Ekşioğlu dağıtım şirketi herhangi bir usulsüzlük yapmış mıdır diye. Tek bir usulsüzlük yapmışsak vereceğiniz her cezaya razıyım. Değilse Allah'tan bulsun sebep olan kimse”

Ne olmuştu?

Ülkücü mafya Sedat Peker, Erdoğan'ın yeğeninin eşi Serdar Ekşi'yle görüşmesini 'Biz hepimiz aileyiz, her suçta beraberiz' notuyla yayınlamıştı.

Ekşioğlu aslen Rizeli bir patron. İstanbul'da Beykoz'da Lazoil isimli akaryakıt istasyonu da bulunuyor. Peker'in yayımladığı videoda görülen kağıtta "Suriye'ye giden silahlar Serdar Ekşi şahit ve birçokları" notu dikkat çekmişti.