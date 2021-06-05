Sedat Peker'in videosunu yayımladığı Serdar Ekşioğlu kimdir? 

Yayımladığı videolarlardaki iddialarıyla gündeme oturan ülkücü mafya Sedat Peker, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yeğeniyle evli olduğunu belirttiği Serdar Ekşi (Ekşioğlu) ile "Suriye'ye giden askeri malzemeler" görüşmesine dair video paylaştı.

Görüşme kaydında yer alan Serdar Ekşioğlu, LazOil Enerji şirketinin sahibi olarak görülüyor.

Ekşioğlu aslen Rizeli bir patron. İstanbul'da Beykoz'da Lazoil isimli akaryakıt istasyonu da bulunuyor. Peker'in daha önce yayımladığı videoda görülen kağıtta "Suriye'ye giden silahlar Serdar Ekşi şahit ve birçokları" notu dikkat çekmişti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Ekşioğlu'nun, daha önce basında "City Ambulans Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Ekşioğlu Türkmendağı'na lojistik destek malzemeleri gönderdi" başlığıyla yer aldığı görülüyor.

Ekşioğlu'nun, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun danışmanlarından Taha Ün'ün yakın arkadaşlarından olduğu iddia ediliyor.

Peker, Ekşioğlu ile yaptığı görüşmeye dair şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip abinin yeğeninin kocası Lazoil petrol dağıtım şirketinin sahibi Serdar Ekşi’nin (Ekşioğlu) karakolda milletvekilinin dövülme hadisesinin ve Suriye'ye giden askeri malzemelerle ilgili yaptığım telefon görüşmesi."

"Serdar Ekşi ne demiştim... Dik duracağız. Sen benle görüşüp sonrasında aleyhimde yapılan çalışmalara ortaklık ettin. Yaptığın her şeyi biliyorum, görüşeceğiz. Biz hepimiz aileyiz her suçta beraberiz."

Yayınlanan görüşme kaydında Serdar Ekşioğlu, Sedat Peker'in haksızlığa uğradığını söylerken, Suriye'ye yollanan TIR'ların yola çıkışına tanık olduğu şeklindeki sözlerini de onaylıyor. Suriye'ye gönderilen silahlar iddiasıyla ilgili konuşan Peker, Ekşioğlu'na, "Biz 4 TIR yolluyorduk 4 TIR da onlar yolluyordu. Onlar Suriye'de başka yerlere veriyordu. Biz satmıyorduk sen de vardın ben de vardım" diyor. Ekşioğlu ise Peker'e "Pelikan'a girme" tavsiyesi veriyor.