Hilal Kaplan'dan Sedat Peker'in yayınladığı video sonrası ilk açıklama

Ülkücü mafya Sedat Peker, Erdoğan'ın yeğeninin eşi Serdar Ekşi'yle görüşmesini "Biz hepimiz aileyiz, her suçta beraberiz" notuyla yayınlamış, söz konusu videoda Hilal Kaplan'ın eşi Süheyb Öğüt'le yapılan görüşmeden de notlar yer almıştı.

Hilal Kaplan, söz konusu görüşme kaydının paylaşılması sonrası sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı, "Serdar Ekşi denen yalancı ile 'alakamız' şudur Kendisi Taha Ün ile yakındır. O yüzden bu videoda hakkımızda söylediklerinin Taha Ün-Davutoğlu ekibi kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Eşimle cepte görüştüğü tarihi açıklasın;HTS kayıtlarını talep edeceğiz & iftiradan dava açacağız" dedi.

Peker'in paylaştığı görüşme kaydında Ekşioğlu, “Reisim şu Pelikan'a girmeden aslında, daha girmeden artık. İşte ben şeyi aradım, Hilal'ın kocası. Pelikanın başı o zaten, Süheyb'i ben aradım” demiş, Peker ise karşılık olarak “Benimle görüşmek istemiş zaten, Fatih'le görüşmüş, ilk günler görüşmek istemiş” ifadesini kullanmıştı.