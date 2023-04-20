Serdar Akinan: Bütün dijital verilerime ve laptopuma el konuldu

Gazeteci Serdar Akinan, dün sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu. Akinan, bir video paylaşarak “Gözaltına alınıyorum. Ayvacık ilçe emniyete götürülüyorum” dedi.

“Halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçu kapsamında ifade veren Akinan akşam saatlerinde serbest bırakıldı.

Serdar Akinan, sosyal medya hesabından videolu açıklama yaptı. Akinan şu ifadeleri kullandı:

“Herkese merhaba. Dün yaklaşım 20 saatlik gözaltından sonra telefonuma, bütün dijital verilerime ve laptopuma el konuldu. Dolayısıyla cep telefonumun kartını ancak yenileyebildim ve şu saat itibarıyla başka bir telefondan bağlanabildim. Bu saate kadar bana destek olan binlerce tanıdığım, tanımadığım insana çok çok teşekkür ediyorum. Bu saatten sonra aynı şekilde devam edeceğim. Bundan şüpheniz olmasın. Bu ülkenin özgür, bağımsız gazeteciliğe ihtiyacı var. Yayınlarım da aynı şekilde devam edecek. Dolayısıyla gün içinde birkaç içimi hallettikten sonra daha detaylı bir şekilde karşınızda olacağım. Bir kez daha çok çok teşekkür ediyorum. Her an desteğinizi arkamda hissettim. İyi ki varsınız.”