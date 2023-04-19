Gazeteci Serdar Akinan serbest bırakıldı

Sabah saatlerinde evinden gözaltına alınarak İstanbul’a getirilen gazeteci Sinan Akinan savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı.
Akinan, Muhammed Yakut yayınlarından dolayı gözaltına alınmış, hakkında “Halkı yanıltıcı bilgi yaymak, hakaret, tehdit, kamu görevlisini terör örgütlerine hedef göstermek” suçlamaları yönetilmişti.
Akinan, suç kastının olmadığını söyleyerek üzerine atılı olan suçları reddetti. Avukatı Serkan Günel, gazeteci Akinan serbest kalmasını talep etti.
Avukat Günel, Akinan'ın savcılık ifadesi sonrası serbest kaldığını duyurdu.
Akinan’la fotoğraf da paylaşan Günel, “Desteklerinizi için teşekkürler! Kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet!” ifadelerini kullandı.
Desteklerinizi için teşekkürler! Kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet! pic.twitter.com/Ha7kq0Wx3U— Serkan Günel (@serkangunel) April 19, 2023