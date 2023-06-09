Serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen'in dalış elbiseleri gümrüğe takıldı

Dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, dalışlarda kullandığı elbiselerin gümrüğe takıldığını ve yüksek vergiler nedeniyle iade edebileceğini aktardı.

Ercümen, Instagram ve Twitter hesaplarında yaptığı paylaşımla dalış giysilerinin gümrüğe takıldığını, geçtiğimiz günlerde 40 bin TL vergi ödediğini ve yetkililerle görüşmesine rağmen bir gelişme olmadığını belirtti.

Ercümen, şu ifadeleri kullandı:

"Evet, yine bir gümrük vakası! Dalışlarda kullanmam için sponsorumun ücretsiz gönderdiği üzerime göre dikilmiş dalış elbiseleri yine gümrüğe takıldı, biliyorsunuz geçenlerde 40 bin TL üzeri vergi çıkmıştı! Şimdi ne çıkacak bilmiyorum, bu yüzden geri iade edebilirim. Maalesef yarışmalarda ve antrenmanlarda giyeceğim elbiseleri teslim alamayıp eksik malzemeler ile antrenman yapacağım. Uzun zamandır gerekli yerlerde iletişimdeyim. Milli sporcu belgemi vs. de sundum fakat bir gelişme olmadı. Buna karar veren kişiler umarım milli sporcu olarak maddi manevi beni çok yorduğunuzun sayenizde antrenmanlarımdan geri kaldığımın farkındasınızdır. Dünyadaki hiçbir rakibim bunlarla uğraşmıyor bilin istedim."

Ercümen, daha sonra yaptığı yeni paylaşımında ise, “Gümrükler Genel Müdürlüğü, gümrükte takılan malzemelerimle ilgili iletişime geçti, yardımcı olacaklarını söylediler, teşekkür ederim. Ayrıca benim gibi başka sporcu arkadaşlarımın muzdarip olmaması için rica ve dileklerimi paylaştım” ifadelerini kullandı.