Market kapandı, fatura işçiye kesildi: Hatay'da işçiler sokağa atıldı

Uzunca bir zamandan bu yana Hatay'da faaliyet gösteren marketler zinciri Simge Market, depremin yarattığı yıkımı gerekçe göstererek mağazalarını kapatıyor. Bine yakın işçiyi işten çıkaran marketler zinciri gerekçe olarak depremde yaşanan ekonomik sorunları gösterirken işçiler de haklı olarak "Depremin faturasını neden depremzedeler ödüyor? Bu marketler tonla para aldı sigortalardan, destek gördüler. İşçilere ise hadi şimdi kapı dışarı diyorlar. Bizim onlarca yıllık emeğimiz var. Şimdi nereye gideceğiz" diye soruyor.

'Firma isterseniz dava açın siz uğraşırsınız diyor'

Hak ettikleri tazminatı alamadıklarını ifade eden çalışanlar ise konuyu yargıya taşıyacaklarını söylediklerinde, firmanın "Dilediğiniz hukuk yoluna başvurun, yıllarca sürünürsünüz" diyerek kendi belirledikleri tazminat miktarını dayattıklarını belirtiyor.

Kod-27 ile işten çıkarılan çalışanlar işten çıkarmalara dair bir bilgi dahi alamadıklarını, bazı çalışanların E-Devlet sisteminden tesadüfen gördüklerini belirtiyor.

'Ortada iflas falan yok, depremi mazeret gösterip kapatıyorlar'

Çalışanlar ise firmanın aslında iflası ve depremi bahane ettiğini, işten atmaları da mücbir sebeplere dayandırdığını iddia ediyor. soL Haber'e konuşan işçilerden biri, "Yaklaşık bin işçi var bu sorunu yaşayan. Birden fazla ilçede yaşanıyor bu sorun Hatay'da. Bana mesaj gelmemişti mesela, ben arkadaşım işten çıkarıldığını söyleyince E-Devlet'e girip öğrendim.

Firma diyor ki biz elimizden geleni yaptık. Buraya kadar. İyi ama sigortalardan paraları firmalar aldı, desteklemeleri firmalar aldı, vergiler ve borçlar ertelendi. Ama işçilere ne kaldı? Bize işsizlik kaldı bir de patronun gönlünden kopan tazminat kaldı. Depremzedeler için bu tür durumlar önemli. Biz burada kalmak için sabrediyoruz, direniyoruz adeta. Ama işimizi de kaybedersek ne yapacağız? Gidersek mesela gittiğimiz yerde neye tutunacağız?" diyor.

'Bir yandan artçı olunca zarar ettik deyip malları el altından sattılar'

Birçok mağaza ver marketin yaşanan artçılardan sonra ellerindeki ürünlerin zarar gördüğünü iddia edip sigortadan ve ana firmalardan destek aldığını ifade eden işçiler, "Bir yandan artçı olunca zarar ettik deyip malları el altından sattılar. Tüm çalışanlar gördü bunları. Zarar ettik dedikleri malların geri ödemesini ya sigortalara yıktılar ya da muaf kıldılar kendilerini. Ama aynı ürünleri satıp kârlarına kâr eklediler. Ama şimdi alacaklarını alıp bir köşeye geçiyorlar" diye konuşuyor.

Ekonomik sorunların ve sıkıntıların depremin bahane edilerek depremzede işçilere yıkıldığını ifade eden işçiler yaşananlara tepki gösterirken, ilgili kurumların yaşananlara sessiz kalmasını eleştirdi.