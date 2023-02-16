Serbest bırakılan TKP üyeleri Osmaniye'de kaldıkları yerden dayanışmaya devam ediyor

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) Osmaniye'deki deprem dayanışma merkezine dün gece düzenlenen polis baskını sırasında 10 parti üyesi gözaltına alınmış, gelen tepkilerin ardından ise TKP üyeleri savcılığa çıkarılmadan serbest bırakılmıştı.

Serbest bırakıldıktan sonra Osmaniye'nin Yunus Emre Mahallesi'ndeki deprem dayanışma merkezine geri dönen TKP üyeleri, mahalleli ve dostları tarafından hazırlanan akşam sofrası ile karşılandı.

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan TKP Merkez Komite Üyesi Savaş Sarı, "Osmaniye'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yunus Emre Mahallesi sakinleri, dostlarımız gözaltından çıkan TKP'li kardeşlerini akşam sofrası ile karşıladı. Dayanışma yaşatır" ifadelerini kullandı.