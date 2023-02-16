Deprem dayanışmasına saldırı büyük tepki çekti, TKP üyeleri serbest bırakıldı

TKP'nin Osmaniye'deki deprem dayanışma merkezine dün gece düzenlenen polis baskını sırasında 10 parti üyesi gözaltına alınmıştı. Yardım ulaşmayan pek çok noktaya destek ileten, yurttaşların ihtiyaçlarına dayanışmayla yanıt üreten TKP’lilerin gözaltına alınması kamuoyunda büyük tepki çekmişti.

Gelen tepkilerin ardından TKP üyeleri savcılığa çıkarılmadan serbest bırakıldı.

TKP’den karar sonrası yapılan paylaşımda, "Dün dayanışma merkezlerimizden sadece biri olan Osmaniye'de polis zoruyla gözaltına alınan 10 arkadaşımız, savcılığa çıkarılmadan serbest bırakıldı. Dayanışma kazandı! Destek veren tüm dostlarımıza, gazetecilere, halkımıza teşekkür ederiz. ​​” denildi.