Bu video çok şey anlatıyor: 'Bu kadar polis depremden sonra gelmedi, rezillik, acizlik...'

Depremin ardından birçok yıkım noktasında dayanışma merkezleri kuran, henüz ulaşılmayan birçok noktaya dayanışma malzemeleri taşıyan TKP'nin 10 üyesi, Osmaniye'deki dayanışma merkezinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Yaşanan bu gözaltı büyük tepki çekerken, Osmaniye'de depremzede bir yurttaş çektiği videoyla yaşananlara tepki gösterdi.

"Bunlar ne yapıyor ki burada, bir yardım kurumuna, dört kişilik yere 500 tane polisin gelmesi, görüyorsunuz. Rezillik. Vatandaşı bile yanına yaklaştırmıyorlar. Devletin acizliği" diyen depremzedeye bir başka depremzede ise şu sözleriyle destek verdi: "Biz yetiştik, depremin, evin içinden kaçtık, o mahalleden oraya gittik... Ne polis ne bekçi vardı..."

Yaşananlara tepki gösteren Osmaniyeli depremzede, "Tabii 17 tane cenaze çıksa bu kadar adam gelmez, 200 tane polis gelmiş bak görüyor musun?" dedi.