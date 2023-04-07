Serbest bırakılan Mahir Akkoyun'dan ilk açıklama: 'Rahatsızlık vermeye devam edeceğim'

Üzerinde AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğrafının bulunduğu "Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde. Oy verirken aklında bulunsun" yazılı stickerları tasarlayan görsel iletişim tasarımcı Mahir Akkoyun İzmir'de gözaltına alınmıştı.

Mahkeme kararının ardından serbest bırakılan Mahir Akkoyun, ilk yaptığı açıklamada, “Bir gün önce binleri aşan şeyin bugün milyonların elinde olması benim için çok mutluluk verici bir şey. Söylediklerimden çok rahatsız oldular, gözaltına alınmam bunu gösteriyor. Yoksulluğu sefaleti gündeme getirmemden rahatsız oldular. Rahatsız etmeye devam edeceğim” dedi.

Akkoyun'un ifadesi: Hakaret kastım yok

Akkoyun’un Adliye’de savcıya verdiği ifade de ortaya çıktı. Cumhuriyet'in haberine göre; Akkoyun ifadesinde üzerine atılı suçları kabul etmeyerek şunları söyledi:

“Ben grafik tasarımcı olduğumdan siyasi gündem olan bana göstermiş olduğunuz Twitter hesabımda paylaştığım etiketleri tasarladım. Sadece Twitter hesabımda paylaştım bu etiketlerin dökümünü ve marketlerde yapıştırma işlemini ben yapmadım bunu kimin yaptığı hakkında herhangi bir bilgim yok. Tasarımları siyasi gündeme ilişkin düşüncelerimi beyan etmek amacıyla paylaşımda bulundum. Herhangi bir hakaret etme kastım yoktur. Hazırladığım görselleri kullanmak için pek çok kişi mesaj gönderiyordu bunlara cevap vermek zaman aldığından genel bir açıklama olarak tweeti paylaştım. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum. Yakalama kararı hukuka aykırı olup işleme itiraz etmekteyim” dedi.