İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı: Mahir Akkoyun serbest bırakılsın!

Üzerinde AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğrafının bulunduğu "Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde. Oy verirken aklında bulunsun" yazılı stickerları tasarlayan görsel iletişim tasarımcı Mahir Akkoyun İzmir'de gözaltına alınmıştı.

Patronların Ensesindeyiz İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı, Akkoyun'un gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Meslektaşlarının yanında olduklarını duyuran İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı'nın açıklamasında "Mahir, 'kral çıplak' demekten başka hiçbir şey yapmadı ve iktidarın fiyasko eseri politikalarını eleştirmek suç sayılamaz" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

''Arkadaşımız Mahir Akkoyun serbest bırakılsın!

Hiçbir meşruiyeti kalmayan AKP iktidarı, bekası için önemli bir sınav olacak seçimler yaklaşırken her zamanki baskının dozunu artırmayı tercih ediyor.

Her iki yurttaştan biri, AKP'nin keyfi hukuki süreçleriyle uğraşmak zorunda bırakılırken en son, 'Erdoğan sayesinde' etiket tasarımları nedeniyle Mahir Akkoyun, İzmir'de gözaltına alındı.

Mahir, 'kral çıplak' demekten başka hiçbir şey yapmadı ve iktidarın fiyasko eseri politikalarını eleştirmek suç sayılamaz.

Paylaşımlarında suç unsuru olmayan Mahir derhal serbest bırakılmalıdır! Halkımızın hayatını cehenneme çeviren AKP ile mücadele etmek boynumuzun borcudur!

Meslektaşımızın Yanındayız!

Patronların Ensesindeyiz-İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı''