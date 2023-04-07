'Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde' stickerlarını tasarlayan kişi gözaltına alındı

Üzerinde AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğrafının bulunduğu "Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde. Oy verirken aklında bulunsun" yazılı stickerlar marketlerdeki ve giyim mağazalarındaki ürünlerde görüntülenmişti.

Çıkartmalarda, "Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde", "Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı. Oy verirken aklınızda bulunsun" ifadeleri yer almıştı.

Stickerlar tasarlayan görsel iletişim tasarımcı Mahir Akkoyun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İzmir Konak Güvenlik Şube polisleri tarafından gözaltına alındığını duyurdu. Stickerlar büyük ilgi görmüştü.