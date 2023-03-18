Şenyaşar ailesi davasının firari sanığı hastanede öldü: Aranırken AKP’li vekilin yeğeniyle evlenmiş

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Celal ve Adil Şenyaşar'ı öldürdüğü gerekçesiyle 5 yıldır hakkında arama kararı bulunan İbrahim Yıldız tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

14 Haziran 2018 tarihinde AKP Milletvekili Halil Yıldız’ın koruma ve yakınlarının Şenyaşar ailesine ait dükkandaki silahlı saldırısında Celal, Adil, Ferit, Fadıl ve Mehmet Şenyaşar kardeşler yaralanmıştı. Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şenyaşar ailesi bireylerine yönelik saldırı burada devam etmiş, hastaneye çocuklarını görmeye giden Hacı Esvet Şenyaşar ile oğulları Adil ve Celal Şenyaşar burada öldürülmüştü.

Kendi kimliğiyle tedavi gördü, evlendi

Mezopotamya Haber Ajansı'nın haberine göre Celal ve Adil kardeşlerin ölümüne sebep olduğu kameralar tarafından da tespit edilen ancak 5 yıldır hakkında yakalama kararı olduğu halde bulunamayan İbrahim Yıldız ameliyat olduğu hastanede öldü.

Mersin'de özel Metropol Tıp Merkezi'nde kendi kimliği ile bir süredir tedavi gördüğü tespit edilen İbrahim Yıldız'ın AKP Milletvekili Halil Yıldız'ın kız kardeşinin çocuğuyla 3 yıl önce evlendiği ve bir çocuk sahibi olduğu öğrenildi.