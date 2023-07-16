Şenyaşar ailesi adliye önündeki nöbetini sonlandırdı: 'Ya eve ya Ankara’ya gideceğiz'

Şanlurfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde AKP eski Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınları tarafından eşi ve iki oğlu katledilen Emine Şenyaşar ile saldırılardan yaralı kurtulan oğlu Ferit Şenyaşar'ın 9 Mart 2021’de Urfa Adliyesi önünde başlattığı Adalet Nöbeti 846’ıncı gününde son buldu.

Suruç’taki evlerinden Urfa Adliyesi önüne gelen Emine Şenyaşar, “Şenyaşar ailesi Adalet Köşesi” olarak adlandırılan alanda son defa nöbet tuttu. Adliye önünde bulunan beton bariyerlere "Şenyaşar ailesi için adalet" yazılı pankart asıldı.



Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre aile, 18 Temmuz'da Malatya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek dava duruşmasında adaletin sağlanmaması halinde nöbetlerini Ankara’da devam ettireceklerini açıkladı. Konuya dair kitlesel basın açıklaması yapıldı. Çok sayıda kişi açıklamaya katıldı.

'18 Temmuz’da Malatya’da olacağız'

“Şenyaşar ailesi için adalet” yazılı pankartın açıldığı açıklamada konuşan Yeşil Sol Parti Milletvekili Ferit Şenyaşar, “846 gündür burada nöbet tuttuk. Nöbette bize destek veren herkese teşekkür ediyoruz. 18 Temmuz’da yapılacak yargılama sonucu ya anne eve gidecek ya da bu pankartla Ankara’ya gidecek. Bir hukuksuzluk olduğunu herkes kabul etti ama adalet sağlanmadı. Katliamın görüntüleri çıktı. Bu katliamı yapan kişinin milletvekilliği bitti ama daha ifadesi alınmadı. Bu hukukun ayıbı. 18 Temmuz’da Malatya’da olacağız. Anne eve gitmek istiyor, Ankara’ya gitmek istemiyor. 5 yılı aşkındır tek kişilik hücrede tutulan kardeşimin serbest bırakılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.



Açıklamanın ardından adliye önündeki Adalet Nöbeti eylemi 846'ncı gününde sonlandırıldı.