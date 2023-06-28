Emine Şenyaşar: Herkes çocuklarıyla birlikte ben adliye önündeyim

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde AKP eski Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınları tarafından eşi ve iki oğlu katledilen Emine Şenyaşar ile saldırılardan yaralı kurtulan oğlu Ferit Şenyaşar'ın 9 Mart 2021’de Urfa Adliyesi önünde başlattığı Adalet Nöbeti, Kurban Bayramı’nda da sürdü.



Anne Emine Şenyaşar, nöbetin 828’inci gününde sabahın erken saatlerinde Suruç'ta bulunan evlerinden Urfa Adliyesi önüne geldi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Emine Şenyaşar, “Bugün bayram, herkes torunları, çocuklarının yanında ama ben yine adliye önündeyim. Artık bayramlarımı evimde geçirmek istiyorum. Sıcak, soğuk demeden adliye önüne gelerek burada oturma eylemimizi sürdürüyoruz. Adliye kapılarında göçebe olmuş durumdayız. Kayıtlarımızı çıkarın, oğlumu bırakın, biz de evimize dönelim. Çocuğumu bırakmadığınız sürece hakkımı kimseye helal etmiyorum. Adalet gelmediği sürece evimde oturmayacağım. Eğer burada adalet sağlanmazsa Ankara’ya gider orada otururum” dedi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a seslenen Şenyaşar, “Kendi çocuklarınız bu şekilde öldürülseydi, siz ne yapardınız? Emine Erdoğan bu mücadeleyi neden görmüyor?” diye sordu.