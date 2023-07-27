Şenyaşar ailesi, Adalet Bakanı Yardımcısı ile görüştü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde eski AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınları tarafından eşi ile iki oğlu öldürülen Emine Şenyaşar ve Yeşil Sol Parti Şanlıurfa Milletvekili seçilen oğlu Ferit Şenyaşar, Ankara’da sürdürdükleri "Adalet Nöbeti" eyleminin ikinci gününde de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşmek üzere Adalet Bakanlığı binasına gitti.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre; Bakanlık önünde uzun süre bekletilen aile, daha sonra Adalet Bakanı Yardımcısı Ramazan Can ile görüştürülmek üzere binaya alındı. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin detayların görüşme sonrası paylaşılacağı belirtildi.

Adalet Bakanlığı’nın çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, dün olduğu gibi bugün de gazeteciler polislerce alandan uzaklaştırıldı.

Meclis’ten dün Adalet Bakanlığı’na kadar yürüyüş gerçekleştiren Şenyaşar ailesi, bakanlığa alınmamış ve bakanlığa girmemeleri için bakanlığın kapısı, orada bulunan güvenlik görevlileri tarafından kapatılmıştı.