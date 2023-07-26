Adalet Bakanlığı’na gitmek isteyen Şenyaşar ailesine polis engeli

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde eski AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınları tarafından eşi ile iki oğlu öldürülen Emine Şenyaşar ve Yeşil Sol Parti Şanlıurfa Milletvekili seçilen oğlu Ferit Şenyaşar, başlattıkları "Adalet Nöbeti"ni bugün Adalet Bakanlığı önünde yapmak istedi.

Şenyaşar, bugün TBMM’de konuya ilişkin yaptığı basın açıklamasının ardından annesi Emine Şenyaşar ile birlikte Adalet Bakanlığı’nın önüne yürümek istedi. Polis, Şenyaşar ailesini TBMM çıkışında engelledi. Anne Şenyaşar'ın yere oturarak Kürtçe ağıt yaktığı sırada kısa bir müzakere yapıldı ve daha sonra milletvekili Şenyaşar annesi ile birlikte Adalet Bakanlığı'na gidebildi.

Polis ve Şenyaşar ailesi arasında yaşanan müzakerenin ardından anne Emine Şenyaşar ve YSP Şanlıurfa Milletvekili olan oğlu Ferit Şenyaşar Adalet Bakanlığı'na polis eşliğinde yürüdü.

Polis bu sırada basın mensuplarının çekim yapmasını engelledi. Aile, Adalet Bakanlığı'na girerek randevu talep etmek istedi, ancak yetkili bulunamadığı için daha sonra bakanlık binasından çıktı. (ANKA)