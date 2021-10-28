Şentop: TÜGVA'yla ilgili 100'den fazla önerge kabul ettik

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Şentop, Enis Berberoğlu ve Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili sorulara “Bu konuda anayasamızda bir boşluk vardır. İşin doğrusu bu boşluğun anayasa değişikliği ile doldurulmasıdır. Meseleyi şahsileştirmek yanlış. Kesin hükümlerini bekletmişiz, bir düzenleme tartışılıyordu, yararlanabileceklerini düşündük. Eğer kötü niyetli olsam niye okutmayayım” dedi.

Şentop, muhalefet milletvekillerinin soru ve araştırma önergelerinin dikkate alınmadığı yönündeki eleştirilerine de “TÜGVA ile ilgili 100’ün üzerinde 2018 itibariyle araştırma ve soru önergeleri var. Kabul etmişiz” dedi.