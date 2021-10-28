Gericiler birbirine girdi: 'İsmini yazıp midenizi bulandırmak istemediğim troliçe'

Uzun yıllar AKP destekçiliği yapan isimlerden Adem Özköse, son dönemde bazı Cemaat üyeleriyle ilgili yaptığı "hukuksuzluk" paylaşımları dolayısıyla Hilal Kaplan'ın hedefi oldu. Kaplan, Özköse'nin musluğunun kesildiğini, bu nedenle Erdoğan karşıtlığına direksiyon kırdığını söylerken, Özköse ise Kaplan için, "Yıllarca FETÖ'ye köpeklik yapan Pelikan çetesinin militanları sadece kadın türünün değil; insanlık türünün yüzkarası olan troliçe ablaları ve Suheyb abilerinden aldıkları emirle şahsıma yönelik saldırıya geçmişler" dedi.

'Bakanlıktan proje alırken 'Gazze için Erdoğan'; musluk kesilince...'

"Adem Özköse’nin kayıp dediği ya FETÖ kaçağı ya MOSSAD çıkıyor. Mağdur dediği kişiler, uydurma haberlerle acındırılan FETÖ'cü çıkıyor ama bana saldırıyor. TRTden Bakanlıktan proje alırken 'Gazze için Erdoğan'; musluk kesilince.. Tercihinizi Pensilvanya’ya göre de yapabilirsiniz!" diyen Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, "Beni engelleyip arkamdan yazacak kadar 'delikanlı' olduğu için kendisine iletirseniz sevinirim" ifadesini kullandı.

'Davutoğlu döneminde Özgür-Der ve Haksöz iyi fonlandığından mıdır nedir'

Kaplan, Özköse'yi hedef alan paylaşımlarına şöyle devam etti:

"Davutoğlu döneminde Özgür-Der ve Haksöz iyi fonlandığından mıdır nedir; Davutoğlu gitti bu mecralar direksiyonu Erdoğan karşıtlığına kırdı. “Döneceğiz, kurumlarımızı kuracağız” diyen firari FETÖ'cü AdemYavuz da Adem Özköse’yi savunmuş mesela. Fasıkların takdiri olarak yeter mi?

Davutoğlu döneminde İslami camia içine ne fitneler soktular.. Başbakanlıktan gidince zincirinden boşalmış 1 nefretle hedefe Davutoğlu karşıtı Müslümanları koydular. Üstelik onları tekfir bile ettiler!. Bu camialar kardeşimiz ama bazı söylemleri iyi analiz edin, mümin uyanık olur"

'Yıllarca FETÖ'ye köpeklik yapan Pelikan çetesinin militanları'

Özköse, Kaplan'ın bu paylaşımlarına sosyal medyadan yanıt verdi. "Yıllarca FETÖ'ye köpeklik yapan Pelikan çetesinin militanları sadece kadın türünün değil; insanlık türünün yüzkarası olan troliçe ablaları ve Suheyb abilerinden aldıkları emirle şahsıma yönelik saldırıya geçmişler. Elinizden geleni yapmazsanız alçaksınız" diyen Özköse, "İsmini yazıp midenizi bulandırmak istemediğim troliçe sanırım 'delikanlı' görmeyeli bayağı uzun zaman olmuş. Bu nedenle sürekli delikanlı, delikanlı diye sayıklıyor. İsteyene, ayağıma kadar gelene itinayla "delikanlı" gösterilir. Yeter ki cesaretini toplasın" dedi.