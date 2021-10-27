Erdoğan 'kapıcısında da araba var' demişti: '22 senedir çalışıyorum ne evim ne arabam var'

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ülkenin bolluk, refah içinde olduğunu iddia ederek ‘’Her evde bir araba var, araba yetişmiyor kapıcısında da var’’ ifadelerini kullandı. 22 senedir apartman görevlisi olarak çalışan Gül Barışkan’a Cumhurbaşkanı'nın bu sözleri hakkındaki yorumunu sorduk.

'Oğlumun bir odası olamadı'

"Benim oğlum 24 yaşında, kendine ait bir odası olmadı, bu mu refah içinde yaşamak" diyen Barışkan "Siyasiler her bolluk refah konusu açıldığında kapıcıları örnek gösteriyor, ben şunu sormak isterdim: Cumhurbaşkanı gerçekten kapıcıların refah içinde yaşadığını mı düşünüyor, yoksa bizleri küçümsüyor mu? Sanki kendilerinin alabildiği arabaları, evleri alabiliyormuşuz gibi yansıtıyor. Ben 22 senedir kapıcıyım, ne evim var, ne arabam" diyerek yanıt verdi.

Gül Barışkan 19 yaşından beri aynı apartmanda çalışıyor. Burası aynı zamanda yaşadığı yer. Apartman sakinlerinin onu artık ailesi olarak gördüklerini söylüyor. "Ben şanslıyım, bir kadın olarak burada tek başıma ayakta kaldım. Kimseye boyun eğmedim. Her işin üstesinden gelebildim. Yine de maddi olarak çok zorlandım ama çok çalıştım, bir çocuk yetiştirdim" diyor.

'Bir sürü hastalıkla uğraşıyoruz'

Apartman görevlilerinin mesleklerini yaparken yaşadığı sorunlara değinen Barışkan "Çok erken yaşlarda yaşlanıyor, bir sürü hastalıkla uğraşıyoruz. Yaşadığımız ev rutubetli, hiç güneş almıyor. Eklem ağrıları, astım, bronşit gibi hastalıklar bizim meslek hastalığımız. Öyle kolay ev, araba alamıyoruz. Benim ablam gençliği boyunca temizliğe gitti, daha 46 yaşında, yürüyemiyor eklem ağrılarından. Alabildiği bir ev." diyerek durumu özetliyor.

'Hakkımızı istiyoruz, lütuf değil'

Barışkan Erdoğan’nın açıklamaları hakkında "Gelsinler bir de bu evlerde yaşasınlar, emek versinler yıllarca da baksınlar bir ev araba almak o kadar kolay mı? Bir evim olsun çok istiyorum. Bu kadar ağır koşullarında çalışıyoruz, çok mu bizim bir evimiz, arabamız olması? En çok biz hak ediyoruz. Bunu sağlaması gereken bu ülkenin yönetenleri değil mi? Sanki bize lütuf vermiş gibi konuşuyorlar, biz hakkımızı istiyoruz sadece" diyor.