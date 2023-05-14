Şentop: Seçim kurallara uygun şekilde yapılıyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için oyunu İstanbul’da kullandı. Şentop, “Türkiye 110’a yakın seçim yaptı, 1950’den beri büyük bir olgunluk içerisinde geçiyor. Memleketimiz ve milletimiz için hayırlısı olsun. İnşallah akşam da sonuçları takip edeceğiz, bekleyeceğiz” dedi.

Şentop oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, “Oyumuzu kullandık. Öncelikle bütün seçmenler, vatandaşlarımız için kolaylıklar diliyorum. Seçim, sükunet içerisinde, kurallara uygun şekilde yapılıyor. Türkiye 110’a yakın seçim yaptı, 1950’den beri büyük bir olgunluk içerisinde geçiyor. İki kızım ve eşimle beraber oyumuzu kullandık. Memleketimiz ve milletimiz için hayırlısı olsun. İnşallah akşam da sonuçları takip edeceğiz, bekleyeceğiz” diye konuştu.