Şentop, Avrupa basınına konuştu: Son 5 yılda 300 bin Afgan aldık

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, mevkidaşı İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Meritxell Batet'in davetlisi olarak gittiği İspanya'da Türkiye ile yapılan göç anlaşmasını eleştirdi ve Avrupa'dan "sorumluluk üstlenmesini" istedi.

27 yıl aradan sonra ilk kez İspanya'ya Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı düzeyinde resmi bir ziyaret gerçekleştiren Şentop, İspanya’nın El Pais gazetesine verdiği demeçte Avrupa Birliği ile Türkiye arasında 2016 yılında imzalanan göç anlaşmasının yerine getirilmediğini belirtti.

Şentop, AB'nin göç anlaşmasını bozduğu için utanması gerektiğini söyledi. “Mültecileri barındırmak için Avrupa'nın taahhüt ettiğinden 15 veya 20 kat daha fazlasını harcadık” diyen Şentop, AB'nin tüm zenginliklerin kendilerine gelmesini ve diğer ülkelerin acı ve üzüntüyle kalmasını istediğini ancak bunun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin çoğunluğu Suriyeli olan yaklaşık dört milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını kaydeden Şentop, “Kabil'in Taliban tarafından ele geçirilmesinden bir ay sonra göçmen baskısında henüz bir artış gözlemlemedik. Fakat zaten son beş yılda yaklaşık 300 bin Afgan aldık” dedi.

Şentop sözlerini, “Bu durum uluslararası bir sorumluluk üstlenilmesini gerektirir” ifadeleriyle tamamladı.