Erdoğan: ABD'li liderlerin hiçbiriyle böyle bir konum yaşamadım, maalesef şimdi böyle bir durumdayız

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazının ardından gazetecilere açıklamalar yaptı.

ABD ile ilişkilerin beklenen noktada olmadığını söyleyen Erdoğan, “ABD ile bizim münasebetimizi iki NATO üyesi olarak böyle olmamalı” dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İki NATO ülkesi olarak daha farklı konumda olmamız gerekir. Beklenen noktada değilsek bunu da ifade etmek gerekir. Şu ana kadar ABD'li liderlerin hiçbiriyle böyle bir konum yaşamadım. Terör örgütleriyle ilgili mücadelede ABD, terör örgütlerine beklenenin çok üstünde destek veriyor. Mücadeleyi bırakın onlara yüklü miktarda araç gereç desteği veriyor. Bu tür yaklaşımlar olunca dünya ile paylaşmamız gerekir.

'Rusya ile ikili münasebetlerimizi çok daha ileri taşıma isteğindeyiz'

Burada da yine aynen benim Sayın Putin'den beklentilerimiz çok daha farklı. Suriye'de rejim maalesef, ülkemizin güneyinde tehdit oluşturuyor. Dost ülke olarak da Sayın Putin'den daha doğrusu Rusya'dan farklı yaklaşımlar bekliyorum. Bu mücadeleyi de birlikte yürütmemiz lazım. ABD, Suriye'yle de pek ilintili değil. Burada şu an İran, Rusya ve biz varız. Orayı da bir barış havzası haline getireceksek aramızda görüşmemiz şart ve bunları görüşeceğiz. Rusya ile ikili münasebetlerimizi çok daha ileri taşıma isteğindeyiz.

Çok çok farklı yeni yeni bazı tedbirler konusunda, beni ilgi alanımdan öte Bilim Kurulu'nun ilgi alanı. Bakanıma 'Bilim Kurulu'nda bu konuyu farklı bir yere taşımanız lazım' dedim. Dün Bakanımla da yaptığım görüşmede başta maske olmak üzere bundan taviz veremeyiz diyor. Bundan taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz. Vefata çok önem veriyorum. Vefatla birlikte vakaların asgariye inmesi bu mücadelede bizim başat tedbirlerimiz olacak."

'ABD ile gidiş pek hayra alamet değil'

Erdoğan dün New York'taki Türkevi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada da "Türk-Amerikan ilişkilerinde sağlıklı bir sürecin işlediğini doğrusu söyleyemem. Niye? Bakın biz F-35’leri aldık, 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yaptık ve bu F-35’ler bize teslim edilmedi. Amerika önce bunu bir defa halletmeli. Temennim iki NATO ülkesi olarak birbirimize hasmane değil dostane davranalım. Ama iki NATO ülkesi olarak şu an gidiş pek hayra alamet değil" demişti.

Yandaş Yeni Şafak da "ABD ile gidiş pek hayra alamet değil" diyen Erdoğan'ın sözlerini gazetenin bugünkü sayısının manşetine taşıdı.