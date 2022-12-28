Şentop: 6 Nisan'dan önce seçim kararı alınmasını beklemiyorum

Muhalefetin erken seçime ilişkin açıklamalarını değerlendiren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ''Seçimlerin normal tarihi 18 Haziran. Seçime yönelik bir karar alınsa bile bunun süresi 60 gündür. Seçimlerin öne alınmasıyla ilgili karar yetkisi hem mecliste hem cumhurbaşkanlığında var. 6 Nisan'dan önce seçim kararı alınmasını beklemiyorum.'' dedi.

Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne adaylığı için başvuru

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı "Rusya-Ukrayna arasındaki barış çabaları nedeniyle" Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiğini de söyleyen Şentop konuya ilişkin "Benim başvurum var. Farklı ülkelerden meclis başkanları ve milletvekillerinin başvuruları da olacak." dedi.

EYT ve Anayasa değişikliği açıklaması

Şentop, EYT düzenlemesi hakkında da "Bu konuda düzenlemeler bu hafta açıklanabilir. Meclis'e bu hafta ya da önümüzdeki hafta gelebilir. Ocak da Meclis'te değerlendirilir" dedi.

"Başörtüsü" için anayasa değişikliğine dair de konuşan Şentop "400'ün üzerine bir oyla Meclis'ten geçebilir diye düşünüyorum. 400’ün üzerinde geçerse parlamentoda çözülmüş olur ve referanduma gerek kalmaz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da referanduma götürmeyeceği kanaatindeyim" diye konuştu.