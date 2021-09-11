Şenol Güneş'ten tazminat açıklaması

A Milli Takım'da görevine dün son verilen Teknik Direktör Şenol Güneş, tazminat tartışmalarına ve hoca arayışlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Hürriyet'ten Ertuğrul Özkök'e konuşan Güneş, 30 milyon ya da 52 milyon tazminat alacağına yönelik haberlere ilişkin "Hep diyorum kolayı var benim mukavelem var, ne aldığım belli, şartlar belli. Daha önce de yaşadım ben bunları. Eğer böyle bakacaksak benim 2002 yılındaki federasyondan bile alacağım var. Benim birçok kulüpte alacaklarım var. Beni bilenlerin bunları özellikle konuşmasına kızıyorum. Bilerek bunları yazmak haksızlık" dedi.

Güneş, "Gazetecilerden biri diyor ki; 15 milyon lira, diğeri diyor ki 30 milyon lira, bir öteki diyor 52 milyon lira.. Kardeşim nereden çıkardın bunu? Varsa ve bilmiyorsan da sorarsın oraya. Tazminat dediğin şey yazılan bir şeydir" ifadesini kullandı.

6-1'lik mağlubiyete dair de açıklamada bulunan Güneş, "Almanya Brezilya’ya kendi evinde 7 tane attı. Brezilya futbolu bitti mi? Hayat devam ediyor. Peki biz neredeyiz? Orada mıyız? Değiliz. Çocukluğumdan beri malzeme yok, eğitim yok, tesis yok, ilgi yok, şimdi her şey var karmaşa var! İşin içinde olan olmayan atlıyor işin içine, doğru yanlış karışıyor. Eskiden bir tek Dolmabahçe vardı. Şimdi sahalar, statlar var. Ama altyapının çalışacağı alan yok" diye konuştu.

Özkök'ün "Bu psikoloji böyle devam ederse ileride teknik direktörde bulunamaz" sözlerine ise Güneş şu yanıtı verdi:

"Bulursun ama üç kağıtçı bulursun. Benim işim kolay. Kişiliğim böyle olmasa, düzgün biri olmasam bu saygıyı görmesem, ‘Kovarsanız kovun bana ne’ desem ne olacak, ya da ‘Eyvallah, ben başka yere gittim’ desem. Kulüp buluyorsun ama kendini yenilemiyorsun. Ben 50 küsür senedir ayaktaysam birinin torpiliyle mi geldim? Bedel ödemeden olmuyor.”