Şenol Güneş'in görevine son verildi

TFF, Şenol Güneş'in görevine son verildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada "A Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir" denildi.

İlk teklif yapılan isim reddetti

NTV'nin haberine göre, Almaya Milli Takımı ile yollarını Temmuz ayında ayıran 61 yaşındaki çalıştırıcı Löw ile yapılan ilk görüşme olumsuz sonuçlandı.

Löw 15 yıl süren Almanya Milli takımı teknik direktörlüğü sonrası bir süre takım çalıştırmak istemediğini federasyon yetkililerine iletti.

Federasyonun yerli teknik adam adayları arasında Emre Belözoğlu, Samet Aybaba, Okan Buruk, Aykut Kocaman ve Rıza Çalımbay isimleri yer alıyor.