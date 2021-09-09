Şenol Güneş sözleşmesi feshedilirse ne kadar tazminat alacak?

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in göreve devam edip etmeyeceği bugün yapılacak toplantı sonrasında belli olacak.

Güneş'in sözleşmesinde fesih için özel bir madde olduğu iddia edilirken, bu maddeye göre 30 milyon TL tazminat alacağı iddia edildi.

Aylık 266 bin avro alıyor

Sporx'te yer alan habere göre ise, eğer sözleşmede böyle özel bir madde yoksa, ödenecek tazminat miktarı artıyor.

Güneş'in Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) aldığı aylık miktar 266 bin avro. Sözleşmesinde özel bir madde yoksa, TFF'nin bugün fesih kararı alması halinde ödeyeceği miktar 5.3 milyon avro olacak. (Türk Lirası olarak 52,2 milyon TL)

Hiddink, Terim ve Lucescu'nun tazminatı gündem olmuştu

TFF, daha önceki sözleşmelerde de verdiği yüksek tazminatlar nedeniyle gündem olmuştu.

Hollandalı teknik direktör Guus Hiddink'e 40 milyon lira tazminat ödendiği haberleri gündeme gelirken, Fatih Terim'e 5,1 milyon, Lucescu'ya ise 625 bin avro tazminat bedeli ödenmişti.

Federasyon'un göreve getirdiği tüm isimlere dünya ortalamasının oldukça üzerinde maaş ödemesi yapması, hepsinin de görevine son verilmesiyle birlikte bir de tazminat ödemesi yapılması tepki çekiyor.