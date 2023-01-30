'Seni MİT'e alacağız' istismarında istenen cezalar kabul edildi

Konya'da, 17 yaşındaki lise öğrencisi G.A.'nın, "Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) memur olarak alacağız" denilerek 35 yaşındaki Ahmet Mandal'ın cinsel istismarına uğramasına ilişkin soruşturmada; Mandal ile tutuklanan okul müdürleri Harun Avcu (57) ve Asuman Sahar Koleri (48) hakkında 37'şer yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

DHA'nın haberine göre; şüpheliler hakkında savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu bulunan Mandal, Avcu ve Koleri hakkında; "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçlarından 37’şer yıla kadar hapis; tutuksuz A.A., M.K., B.K. ve H.K. için ise; "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından hapis cezası istedi.

İddianame, 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Şüpheliler, 29 Mayıs hâkim karşısına çıkacak.