'MİT'e alacağız' istismarı sonrası istenen ceza belli oldu

Konya'da lise öğrencisi G.A.'nın (17), 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' denilerek Ahmet Mandal'ın (35) cinsel istismarına uğramasına ilişkin soruşturma sonuçlandı.

DHA'nın haberine göre, Mandal ile olayın ortaya çıkması sonrası tutuklanan okul müdürleri Harun Avcu (57) ve Asuman Sahar Koleri (48) hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede Mandal, Koleri ve Avcu hakkında; 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçlarından 37'şer yıla kadar hapis cezası istendi.