Şengül Hablemitoğlu'ndan Bozkır'ın firarı sonrası açıklama

Necip Hablemitoğlu suikastı davası kapsamında kırmızı bültenle aranırken MİT operasyonuyla Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilen eski yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır'ın firar ettiği ortaya çıktı.

Bozkır'ın firarına tepki gösteren Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu, "Bu ülkeye de adalet gelmez. İnanan varsa buyursun inansın, benim ne güvenim ne de inancım var…" dedi.

Şengül Hablemitoğlu'nun, konuya ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım şöyle:

"Allahın cezaları kırmızı bültenle arayıp istediniz, operasyon da yaptınız. Artık ne yaptınızsa? Bize duruşmalar boyu ne izlettiniz siz, biz anlamadık. Edebimizle katıldık, size bizim gücümüz yetmez. Bizim kaybımız geri gelmez. Ancak bu ülkeye de adalet gelmez. İnanan varsa buyursun inansın, benim ne güvenim ne de inancım var…"