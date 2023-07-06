MİT operasyonuyla ülkeye getirilen Hablemitoğlu suikastı sanığı Bozkır firar etti

Necip Hablemitoğlu suikastı davası kapsamında kırmızı bültenle aranırken MİT operasyonuyla Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilen eski yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır firar etti.

19 Mayıs'ta Hablemitoğlu suikastı davasında tahliye edilen Bozkır'a, 27 Mayıs'ta "Soğan tırları" davasında hakkında tutuklama kararı verilmesinden bugüne ulaşılamadı.

10Haber'in haberine göre; Bozkır'ın avukatı Hacer Ural, Bozkır'ın cezaevinde olduğunu doğrulamadı. Hacer Ural, cezaya itiraz ettiklerini ve itirazlarının reddedildiğini belirtti. Dosyayı istinafa taşıyacaklarını söyleyen Ural, Bozkır'ın tutuklama kararı sonrası cezaevine girip girmediği sorusuna ise “Bilmiyorum” yanıtını verdi.

Yakalandığını Erdoğan duyurmuştu

Hablemitoğlu suikastı davası kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan Bozkır, Ocak 2022'de MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilmişti. Bozkır'ın yakalandığı haberini kamuoyuna AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Ocak 2022'de duyurmuştu. Bozkır, 27 Ocak 2022'de Emniyet'e teslim edilmişti.

Eski Özel Kuvvetler Komutanlığı çalışanı yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır, 2006'da “Sauna Çetesi” olarak bilinen mafya grubu ile ilişkisi ortaya çıktıktan sonra TSK'den ihraç edilmişti.

Ukrayna’ya kaçan Bozkır, burada Necip Hablemitoğlu suikastı ile ilgili itiraflarda bulunmuştu. Bozkır, suikastı o dönem ÖKK Muharebe Arama Kurtarma (MAK) Komutanı Albay Levent Göktaş’ın emri ile ÖKK’den bir ekibin düzenlediğini, kendisinin de gözcülük yaptığını ileri sürmüştü. Bozkır suikastta tetiği ise ÖKK yüzbaşısı Tarkan Mumcuoğlu’nun çektiğini iddia etmişti.

Bozkır’ın itirafları sonrası suikastla ilgili Fetullah Gülen, Mustafa Özcan, Enver Altaylı, Levent Göktaş ve ÖKK içinde görev yapmış bazı askerler hakkında soruşturma açılarak tutuklama kararları verilmişti.

8 Eylül 2015’te Akçakale’de soğan kamuflajıyla IŞİD’e bomba yapımında kullanılan infilaklı fitil taşıyan tır ile ilgili açılan dava kamuoyuna “Soğan tırları davası” olarak yansımıştı. Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 9 şüpheli hakkında "IŞİD’e silah sağlama, örgüt üyeliği, tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlarından dava açılmıştı.