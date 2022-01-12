Şener: MHP'nin seçimde Cumhur İttifakı'nın yanında duracağını düşünmüyorum

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, TV5’te yayımlanan 4. Güç programına katıldı.

TV5 televizyonuna açıklamalarda bulunan CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, “Ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin önümüzdeki seçimlerde, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın yanında duracağını düşünmüyorum. Seçim ortamında Cumhur İttifakı'nın sürdürülemeyeceği kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.

‘Güçlendirilmiş parlamenter demokrasine geçmek gerekiyor’

Altı partinin parlamenter demokrasi konusunda görüş birliği içerisinde olduğunu ve bu nedenle de birbirlerine karşı sıcak yaklaştıklarını belirten Şener şunları ifade etti:

“Altı parti bazı konularda görüş birliği içerisindeler. Görüş birliği içinde oldukları en temel konu, parlamenter demokrasidir. Otoriterleşen ve gittikçe kurumları işlevsiz hale getiren, Türkiye’de uzun yılların birikimi olan devlet kurumlarının tahrip edilmiş olmasının verdiği sıkıntıları yaşıyor. Ülkenin bu badirelerden kurtulması lazım. Güçlendirilmiş parlamenter demokrasiye geçmek gerekiyor. 6 partinin ortak bir düşüncesidir ve o nedenle birbirlerine karşı sıcaklar”.

‘Son dakikada bir iyilik bekliyorum’

“Karşıda da biliyorsunuz AKP ve MHP var. Ama ben MHP’nin dahi seçimlerde AKP’nin yanında duracağını düşünmeyenlerdenim. Son dakikada bir iyilik yapacağını düşünüyorum” diye konuşan Abdüllatif Şener, sunucunun “Önümüzdeki seçimde mi Sayın Şener?” sorusuna “Evet, önümüzdeki seçimler için söylüyorum” yanıtını verdi.

Şener, sunucunun “MHP, AKP’den ayrı bir seçim politikası mı izleyecek. Bunu mu öngörüyorsunuz? sorusuna ilişkin ise şöyle konuştu:

“O ihtimal var tabii. O arayış var. Fakat orda nasıl bir sonuç alabilirler tam kestiremiyorum. MHP’nin tabanının eğilimlerine ve partinin üst pozisyonlarında yer alanların değerlendirmelerine baktığımda, bu ittifakın önümüzdeki seçim için Tayyip Erdoğan’a destek verilmesinin hem tabanın eğilimi hem de parti kadrolarındaki tereddütler açısından biraz zor olduğunu görüyorum. Bu nedenle de seçim ortamında veya seçim dönemine girdiğimiz andan itibaren bu ittifakın sürdürülemeyeceği kanaatini taşıyorum”.