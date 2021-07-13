Sendikalı oldukları için işten çıkarılan Denim Kumaş işçileri direnişe başladı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde Denim Kumaş fabrikasında çalışan dört işçi sendikalı oldukları ve haklarını aradıkları için işten çıkarıldı.

Uzun zamandır maaşlarına zam alamayan ve ücretleri düşen işçiler DİSK Tekstil sendikasında örgütlenmeye başladılar. Patron sendikalı olan ve haklarını arayan işçilerden dördünü işten çıkardı.

İşten atılan işçiler bugün fabrika önünde çadır kurarak direnişe geçtiler. Sol Haber olarak direnişe geçen işçilerle ve sendika yöneticileri konuştuk.

Sendika adına konuşan DİSK Tekstil İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Başak şunları söyledi.

"Denim firmasında işçi arkadaşlarımızın işten atılması ile burada ciddi bir mücadele başlamıştır. İşçi arkadaşlarımız fabrika önünde çadır kurup eylemlerine devam etmektedirler. Demin firması uluslararası markalara iş yapan büyük bir firmadır. 25 yıllık bir işletme olmasına rağmen hala asgari ücret ödenmektedir. İşçiler arttık bu duruma karşı sendikal haklarını kullanmaya karar verdiler. Fakat patron buna dair katı bir tutum sergileyerek bu mücadeleyi kırmaya çalışmaktadır. Ama buna rağmen sendikal mücadele aynı kararlılıkla devam etmektedir. Bizler sendika olarak arkadaşlarımızın yanında olacağız ve arkadaşlarımızı işe geri aldırıp bu fabrikada mücadeleyi kazanacağız."

İşten çıkarılan Gökhan Özdemir ise şöyle konuştu:

"7 yıldır Denim Kumaş şirketinde çalışıyorum. 2 yıldır işçi temsilcisiyim. Uluslararası firmalara çalışıyoruz. Ekonomik koşullardan dolayı işçilerin gelir seviyesi asgari ücretlere kadar düştü. İşçilerin durumunu fabrika sahibine anlattım. Temmuzda gerekli iyileştirmelerin yapılacağını söyledi. Temmuz ayında tekrar gittim kendisine, görüşmeyi reddetti. Biz de işçi arkadaşlarla birlikte sendikalaşmaya karar verdik. Sendikalaşmaya karar verdikten sonra ben ve eşim işten çıkarıldık. Arkasından 2 saat sonra 2 arkadaşımız daha işten çıkarıldı. Bir tanesi işçi temsilcisiydi. Bunun sonucunda sendikalaştık, toplam sayımıza ulaştık. Direnişimize devam ediyoruz. Verilen desteklerle birlikte sendikamızı fabrikaya getirmeyi hedefliyoruz."