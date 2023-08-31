Sendikalar kamu emekçilerine zam oranını kabul etmedi: 'Hakem heyeti emek düşmanlığı ortaklığını kanıtladı'

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu bugün kamu emekçileri ile emekli kamu personelinin iki yıllık zam oranını belirledi. 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılması kararlaştırıldı. Böylece hükümetin masada sunduğu teklif aynen kabul edilmiş oldu.

Kamu emekçilerini temsil eden sendikalar yaptıkları açıklamalarla zam oranlarını kabul etmediklerini duyurdu. Hakem Heyetine gidilmesi için başvuruda bulunan Memur-Sen, kuruldan çıkan kararı ''noter usulü belirlenmiş'' sözleriyle nitelerken, son toplantıya katılmayan KESK, isim vermeden Memur-Sen ve Kamu-Sen'i suçladı. Kamu-Sen ise Memur-Sen'in masadaki diğer sendikaları dışladığını ima etti.

Konfederasyonlar ve sendikalarda yapılan açıklamalar şöyle:

'Kabul etmiyoruz ve şerh düşüyoruz'

Memur-Sen: Tüm itirazlarımıza, açıklamalarımıza, ısrarlı karşı duruşumuza ve karşı oylarımıza rağmen kamu işvereninin teklifi, Hakem Kurulu tarafından değiştirilmeden 'noter usulüyle' belirlenmiştir.

Kamu görevlilerinin maaş/ücret artışının enflasyon beklenti ve tahminlerinin altında kaldığı, enflasyon farkının müjde gibi lanse edilmesinin sağlıklı olmadığı tarafımızca her aşamada tespit ve ifade edilmişken, İşveren/Hakem Heyetinin kamu görevlilerini kayba uğratacak, gerçeği görme ve doğru teklifi getirme iradesinden uzak kararını kabul etmiyor ve şerh düşüyoruz

'Hükümetin karar sarı sendikaların masada bulunması ile mümkün oldu'

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu: KESK, sefalet teklifine karşı oylamaya katılmanın kamu emekçileri ile alay edilmesine ortaklık anlamına geldiğini ifade etmiş ve oylamaya katılmamıştır. Bazı haber sitelerinde ise KESK'in oylamaya katılsaydı sonucun değişeceği yazılmaktadır. Bu haberler masada kamu emekçilerinin haklarını peşkeş çekenlerin yalanlarından biridir.

KESK bu onaya, bu suça asla ortak olmayacaktır. Bir kez daha altını çizmekte fayda görüyoruz: İktidarın üyelerinin çoğunlukta olduğu hakem kurulu teklifinin gene hükümetin kararı olarak onaylanması ancak sarı sendikaların masada bulunması ile mümkündür.

'Kamu emekçileri masada bırakıldı'

Kamu-Sen: Toplu pazarlık sürecinde heba edilen zaman ve emeğin, kamu işveren tarafı temsilcilerinin çoğunlukta olduğu ve memurların 1-0 yenik başladığı bir hakem heyetine bırakılarak sorunların ötelenmesine şahitlik ettik.

Diğer konfederasyonları dışlayarak 'masada sadece ben varım' anlayışıyla hareket edenlerin ve kamu görevlilerini bir kez daha masada bırakanların bu işi beceremedikleri bir kez daha tescillendi.

'Hakem heyeti emek düşmanlığı ortaklığını kanıtladı'

Birleşik Kamu-İş: Davulda, tokmak da AKP iktidarında. Siyasi iktidar kamu emekçilerine ne teklif ederse yandaş konfederasyon kabul etmekte Hakem Heyeti onaylamaktadır.

Hakem Heyeti’nin, yüzdelik dilimleri onaylayarak kamu emekçilerinin alın terini ve haklarını yok saymıştır. Hakem Heyeti bağımsız olmadığını kanıtlayarak bizleri şaşırtmadı ve emek düşmanlığı ortaklığını kanıtladı.

Hükümet, 2024-2025 yılları için dayattığı oranlarla memuru ve memur emeklisini açlık ve yoksullukla baş başa bırakmıştır.

Bugün hükümetin açıkladığı mevcut teklifler Merkez Bankası tarafından revize edilen enflasyon hedeflerinin bile altında kalarak kendi oranlarıyla çelişmiştir.