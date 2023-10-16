Sendikalar İsrail Konsolosluğu'na yürüdü: 'İşçi sınıfı Filistin'in yanında'

Sendikalar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı İstanbul’da bulunan İsrail Konsolosluğu önünde eylem gerçekleştirdi.
DİSK/DevTurizm-İş, DEV TEKSTİL, DGD-SEN, DİSK/Enerji-Sen, İnşaat-İş Sendikası, DİSK/LİMTER-İŞ, KATAŞ-SEN, PTT-Sen'in "İşçi sınıfı Filistin'in yanında" çağrısıyla Levent metro durağı çıkışında bir araya gelindi.
İsrail Konsolosluğu önüne yürüyüş düzenleyen kitlenin önü polis tarafından kesildi. İsrail Konsolosluğu önüne varan kitle, basın açıklaması gerçekleştirdi.
Eyleme DİSK Basın-İş ve Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası da destek verdi.