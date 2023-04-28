Sendikadan uyarı: 'Ankara-Sivas YHT hattının 70 km'lik bölümünde sinyalizasyon yok'

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Genel Sekreteri İsmail Özdemir, seçim öncesi açılan Ankara-Sivas YHT hattına ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Hattın 70 km’lik bölümünde sinyalizasyon olmadığını belirten Özdemir, kaza riskinin bulunduğunu ifade etti. Ulaştırma Bakanlığı ise daha sonra bir açıklama yaparak hattın tamamında sinyalizasyon sisteminin çalışır durumda olduğunu savundu.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre 24 Haziran 2018 seçimleri öncesinde Ankara’da açılan hatta sinyalizasyon olmadığını, bu nedenle 13 Aralık 2018’de 9 kişinin öldüğü, 107 kişinin de yaralandığı bir facia yaşandığına işaret eden BTS Genel Sekreteri İsmail Özdemir, “Sinyalizasyon olsaydı o kaza olmayacaktı. Yine seçim arefesindeyiz. Yine seçim öncesi siyasi şov amacıyla bilimsellikten uzak bir açılış yaptılar. Aynı hata burada da var. Ankara-Kırıkkale arasındaki 70 kilometrelik hat kesiminde sinyalizasyon yok. Karayolu düşünün. Bir kavşakta ışık olmazsa kaotik ortamlar meydana gelir. Bu nedenle risk bulunuyor. Proje bütünlüklü olarak bitirilerek açılmalıydı. Böylece kaza riski olmazdı” dedi.

'Yeterince deneme seferi yapılmadı'

Özdemir, YHT hattında yeterince deneme seferi yapılmadığına da dikkat çekti. Rayların oturmama ihtimali olduğunu kaydetti. “Yağış alan aylardayız” diyen Özdemir, “Bir müddet yolcusuz deneme seferi yapılmalıydı. Yeterince deneme seferi olmadı. Bu seferler mutlaka daha fazla yapılmalıydı. Avrupa’da 60’ar kiloluk kum torbalarını koltuklara koyarak, yolun oturması için karşılıklı deneme seferleri yapılıyor. Bu bizde ihmal ediliyor” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın fotoğrafıyla asılan afişlerde Ankara ile Sivas arası 2 saat olarak gösteriliyor. Ancak fiili sefer yapan trenler 2 saat 55 dakikada gidiyor.

Bakanlıktan açıklama: Hattın tamamında sinyalizasyon çalışıyor

Öte yandan BTS'nin açıklamasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bir açıklama yaparak konuyla ilgili haberleri "projeyi itibarsızlaştırmayı amaçlayan, kasıtlı, karalayıcı ve tamamen yalan içerikli haberler" şeklinde niteledi.

AA'nın aktardığına göre Bakanlığın açıklamasında "hattın, başlangıç noktasından bitiş noktasına kadar son seviye emniyet bütünlük düzeyinde sinyalizasyon sisteminin (SIL-4) mevcut, çalışır ve işler vaziyette olduğu" bildirildi.

Açıklamada "projenin altyapı, üstyapı ve elektromekanik sistemlerinin tamamının dünyadaki benzer hızlı tren hatlarında olduğu gibi uluslararası sertifikasyon kuruluşlarınca belgelendirildiğinin" altı çizildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tüm hat için Sinyalizasyon Güvenlik Durum Raporu olumlu sonuçlanmasını müteakip hatta gerçekleştirilmesi gereken deneme seferleri de tamamlanarak ticari işletmeye açılmıştır. Milletimiz müsterih olsun, onların geleceğiyle oynanmasına bugüne kadar müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz" ifadesi kullanıldı.