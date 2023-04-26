Erdoğan'ın seçim lütfu: Ankara-Sivas YHT hattı Mayıs sonuna kadar ücretsiz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara-Sivas YHT hattının Mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz olduğunu "Ankara - Kırıkkale - Yozgat - Sivas Hızlı Tren Hattımız Mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz... Milletimize hayırlı olsun" ifadeleriyle duyurdu.