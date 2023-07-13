Sendikadan sürgünlere tepki: 'Kanuni dayanağı var mı?'

Haber-Sen Merkez Yönetim Kurulu, sendikadan sürgün edilen çalışma arkadaşlarıyla ilgili basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, "Sürgün edilen arkadaşlarımızın ortak özellikleri iş yerlerinde posta emekçilerin hakkını savunmak, mobingg ve baskıya karşı çıkmaları, sayı dayatmalarına karşı çıkmaları ve emekçilerin mali sosyal özlük hakları için mücadele etmeleridir" ifadeleri kullanıldı.

İl temsilcisi, şube yöneticisi ve eski genel başkan sürüldü

Söz konusu açıklamanın bir bölümü şöyle:

"Mardin’de il temsilcimizin çalışmaları sonucu üye sayımızın artmasından sonra Mardin PTT Başmüdürü ve yandaş sendika, çeşitli bahaneler üreterek temsilcimiz hakkında tutanak tutmaya ve ikaz yazıları yazmaya başlamıştır. Sendikamızın Mardin’de büyümesini durduramayacağını anlayanlar, tetikçi bir kontrolörün hazırladığı düzmece bir rapora dayanarak il temsilcimiz Savaş Demircan'ı Mardin’den Gümüşhane’ye sürgün etmiştir.

Ordu PTT Başmüdürlüğünde görev yapan 2 No.lu Şube Yöneticimiz Kübra Evliyaoğlu, 2 çocuğunun genetik hastalığı olması, tedavilerinin Orduda devam etmesi ve atandığı yerde çocuk Nefroloğu olmamasına rağmen, insanlık dışı bir uygulama ile karşı karşıya kalmış, hukuksuz bir şekilde verilen disiplin cezaları gerekçe gösterilerek Ordudan Ağrı Eleşkirt’e sürgün edilmiştir.

Mersin PTT Başmüdürlüğünde çalışan önceki dönem sendikamızın Genel Başkanı Musa Özdemir Kayseri’ye sürgün edilmiştir. Musa Özdemir hakkında sürgün için gerekçe yaratamayan PTT yönetimi Birim Kurulu kararını gerekçe göstermiştir. 'Birim Kurulunun yer değişikliği yetkisi var mı? Varsa kanuni dayanağı nedir?' sorularına cevap veremeyen PTT yönetimi, hukuksuz uygulamalarıyla sendikal mücadeleyi sekteye uğratacaklarını düşünüyorlarsa yanılıyorlar.

'Faaliyetlerimizi engellemeye çalışıyorlar'

Sendikal faaliyet yürüten Şube yöneticilerimizi ve üyelerimizi yasaya açıkça aykırı olmasına rağmen üye sayımızı arttırarak yetki aldığımız iş yerlerinden kilometrelerce uzağa ve örgütlenme alanının dışına sürerek faaliyetlerini engellemeye çalışıyorlar.

Bütün bu atamaların hukuksuz olduğu PTT yönetimince de çok iyi bilinmektedir. Örgütlü bulunduğumuz işyerlerindeki yöneticiler açıkça sendikal ayrım yapmakta, üyelerimize mobbing uygulamaktadır. Bütün bunların suç olduğu açıktır. Yalanı, adaletsizliği, adam kayırmacılığı bize kabul ettirmeye, sıradanlaştırmaya çalışan bu sistemin ve yöneticilerinin karşısındayız.

Biz doğruları söylemeye bıkmadan usanmadan devam edeceğiz. İnsanca yaşama ve çalışma talebi, bu ülkenin kurumlarına sahip çıkma çabası suç değildir. PTT emekçilerinin insanca koşullarda yaşaması ve çalışabilmesi için mücadele ettik, ediyoruz, edeceğiz."